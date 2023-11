Una nova investigació revela el sentit primerenc del cos i l'espai dels nadons

Un estudi innovador dut a terme per la Universitat de Birmingham ha trobat que els nadons de fins a quatre mesos tenen la capacitat de percebre el seu cos en relació a l'espai que els envolta. La investigació, publicada avui a Scientific Reports, proporciona informació valuosa sobre el desenvolupament de l'autoconsciència en els nadons.

En l'estudi, els experts del Birmingham BabyLab van exposar els nadons a una bola en moviment en una pantalla que s'apropava o s'allunyava d'ells. A mesura que la pilota s'acostava als nadons a la pantalla, aquests van ser sotmesos a una suau vibració (anomenada "tacte") a les seves mans, mentre es controlava la seva activitat cerebral. La recollida de dades va tenir lloc a Goldsmiths, Universitat de Londres.

Les troballes indiquen que des dels quatre mesos d'edat, els nadons presenten una activitat cerebral augmentada a la regió somatosensorial (tàctil) quan un tacte segueix un objecte que es mou cap a ells. Això suggereix que fins i tot abans que aprenguin a aconseguir objectes, el cervell dels nadons ja està connectat per establir connexions entre estímuls visuals i sensacions tàctils, cosa que els permet entendre la seva interacció amb l'espai circumdant. Aquest fenomen es coneix sovint com a espai peripersonal.

La doctora Giulia Orioli, l'investigadora principal de la Universitat de Birmingham, explica: "El nostre estudi demostra que a la primera infància, els nadons tenen la capacitat inherent de percebre i comprendre la seva presència corporal a l'espai que els envolta. Com a adults, utilitzem múltiples sentits per discernir la nostra ubicació a l'espai i predir les nostres interaccions amb els objectes. El descobriment que els nadons mostren aquestes habilitats en una etapa tan primerenca planteja preguntes intrigants sobre fins a quin punt aquestes habilitats s'aprenen o són innates".

L'estudi també va explorar com els nadons més grans, d'uns vuit mesos, reaccionen als tocs inesperats. Quan el tacte va ser precedit per la pilota que s'allunyava d'ells a la pantalla, l'activitat cerebral dels nadons mostrava signes de sorpresa. El professor Andrew Bremner, especialista en psicologia del desenvolupament, comenta: "Aquesta observació de respostes sorpresa en nadons grans suggereix que el tacte va ser inesperat a causa de la direcció visual del moviment de l'objecte. Indica que a mesura que els nadons progressen durant el primer any, el seu cervell en desenvolupament adquireix una consciència més sofisticada de la seva existència corporal dins del seu entorn".

En investigacions posteriors, els investigadors planegen implicar participants de diferents edats, incloent-hi individus més joves i grans. Examinant l'activitat cerebral en adults, esperen aportar llum sobre la trajectòria de les capacitats multisensorials en desenvolupament dels nadons. A més, pretenen determinar si els nounats ja presenten signes primerencs d'aquestes habilitats.

El doctor Orioli conclou destacant els reptes de l'estudi dels nounats, però expressa optimisme sobre els possibles descobriments: “Treballar amb nounats planteja reptes únics, ja que passen la major part del temps dormint i menjant. No obstant això, estem avançant en la investigació d'aquest grup d'edat, i serà realment fascinant determinar si els nadons de només uns dies tenen una consciència rudimentària del seu cos a l'espai. Si és així, podríem estar mirant els orígens de la consciència humana".

Preguntes freqüents

P: Què és l'espai peripersonal?

L'espai peripersonal es refereix a l'àrea que envolta immediatament el cos d'un individu, dins de la qual perceben i interactuen amb els objectes.

P: Els nadons neixen amb un sentit d'autoconsciència?

Tot i que l'autoconsciència continua desenvolupant-se al llarg de la infància i la primera infància, la investigació suggereix que els nadons mostren primers signes d'autoconsciència, com ara reconèixer el seu propi reflex, a partir dels 18 mesos d'edat.

P: Com mesuren els investigadors l'activitat cerebral dels nadons?

Els investigadors solen emprar tècniques no invasives com l'electroencefalografia (EEG) per mesurar l'activitat cerebral dels nadons. L'EEG utilitza elèctrodes col·locats al cuir cabellut per detectar els senyals elèctrics generats pel cervell.