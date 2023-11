Una nova investigació revela el desenvolupament precoç de la consciència espacial en els nadons

By

Un estudi recent realitzat per investigadors de la Universitat de Birmingham ha revelat que els nadons de fins a quatre mesos tenen una sensació única de com interactuen els seus cossos amb l'espai circumdant. Aquesta troballa innovadora fa llum sobre el desenvolupament primerenc de l'autoconsciència en els nadons.

L'estudi, publicat a Scientific Reports, va implicar mostrar als nadons una pilota en moviment en una pantalla que s'apropava o s'allunyava d'ells. Simultàniament, els nadons van rebre un toc suau a les mans mentre es controlava la seva activitat cerebral mitjançant una tapa EEG. La recollida de dades per a l'estudi es va fer a Goldsmiths, Universitat de Londres.

En analitzar l'activitat cerebral dels nadons, els investigadors van descobrir que fins i tot amb només quatre mesos d'edat, els nadons presenten una activitat cerebral somatosensorial (tàctil) augmentada quan un tacte és precedit per un objecte que es mou cap a ells. Això suggereix que des de ben petits, els nadons són capaços de sentir i entendre la relació espacial entre ells mateixos i els objectes del seu entorn. Aquest fenomen s'anomena comunament espai peripersonal.

La investigadora principal, la doctora Giulia Orioli, investigadora en psicologia a la Universitat de Birmingham, va expressar que aquestes troballes desafien la idea que aquestes habilitats només s'aprenen i destaquen la possibilitat que puguin ser innates en humans. A més, va comentar: "Aquest desenvolupament primerenc de la consciència espacial en els nadons planteja preguntes intrigants sobre els orígens i la naturalesa de la consciència humana".

A més, l'estudi va explorar com els tocs inesperats afectaven els nadons més grans, concretament els de vuit mesos. Els investigadors van descobrir que quan el tacte a la mà va ser precedit per la pilota a la pantalla que s'allunyava d'ells, els nadons mostraven signes de sorpresa en la seva activitat cerebral. Això indica que a mesura que els nadons avancen en el seu primer any de vida, la seva comprensió de la posició del seu cos a l'espai es fa més sofisticada.

La següent fase de la investigació pretén incloure participants tant més joves com més grans que els de l'estudi actual. Els coneixements obtinguts a partir de l'estudi de l'activitat cerebral adulta poden proporcionar informació valuosa sobre la trajectòria de desenvolupament dels nadons. A més, els investigadors estan ansiosos per investigar si hi ha indicis primerencs d'aquestes habilitats "multisensorials" en els nadons.

El doctor Orioli va concloure reconeixent els reptes de treballar amb nounats, però va expressar il·lusió pel potencial d'estudiar fins i tot els nadons més petits i investigar si existeixen els fonaments de la consciència espacial en els nounats. Descobrir aquests primers desenvolupaments en els nadons podria proporcionar informació significativa sobre la nostra comprensió de la consciència humana.

FAQ:

P: Què va revelar l'estudi de la Universitat de Birmingham?

R: L'estudi va revelar que els nadons de fins a quatre mesos tenen una idea de com interactuen els seus cossos amb l'espai que els envolta.

P: Com es va fer l'estudi?

R: L'estudi va implicar mostrar als nadons una bola en moviment en una pantalla i alhora donar un toc suau a les seves mans. L'activitat cerebral es va controlar mitjançant una tapa EEG.

P: Què és l'espai peripersonal?

R: L'espai peripersonal fa referència a la percepció d'un individu de l'espai que envolta immediatament el seu cos.

P: Què va trobar l'estudi sobre els nadons grans?

R: L'estudi va trobar que els nadons més grans, als vuit mesos, presentaven signes de sorpresa quan un toc a la mà era precedit per la pilota allunyant-se d'ells a la pantalla.

P: Quins són els propers passos per als investigadors?

R: Els investigadors tenen previst incloure participants més joves i grans en estudis futurs i investigar si els nadons mostren els primers signes d'aquestes habilitats "multisensorials".