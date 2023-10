Prepareu-vos per a un eclipsi solar parcial a la Colúmbia Britànica

Aquest dissabte, els colombians britànics tenen l'oportunitat de presenciar un eclipsi solar parcial, convertint la nostra província en la millor ubicació del Canadà per veure aquest esdeveniment astronòmic. Tot i que no veurem l'efecte "anell de foc" complet que experimentaran alguns llocs, l'eclipsi encara serà una visió notable.

Un eclipsi solar anular, també conegut com a eclipsi "anell de foc", es produeix quan la lluna passa entre el sol i la terra mentre es troba al seu punt més allunyat de la terra. Això fa que la lluna sembli més petita que el sol i no la cobreixi completament, creant una forma d'anell. Mentre que l'eclipsi començarà a Oregon i viatjarà en diagonal pels Estats Units, Mèxic i Amèrica Central i del Sud, els canadencs només presenciaran un eclipsi parcial.

Com més a prop estigui al sud i a l'oest, més ple apareixerà l'eclipsi. Per tant, els residents del Lower Mainland i el sud de l'illa de Vancouver poden esperar l'espectacle més espectacular del país. Durant l'eclipsi, semblarà com si una ombra fosca hagués caigut sobre el costat del sol, disminuint la seva brillantor general.

Tot i que la previsió prediu pluja a Vancouver dissabte, que podria obstruir la vista, el cel encara s'enfosquirà durant l'eclipsi. Els de l'extrem sud-oest de BC tindran una cobertura del 70-80%, mentre que la resta de la província tindrà una cobertura del 50-70%.

A Vancouver, l'eclipsi parcial començarà a les 8:08 del matí, arribarà al seu màxim a les 9:20 del matí i acabarà a les 10:38 del matí. No perdeu aquesta oportunitat, ja que serà l'última oportunitat per als britànics de viure eclipsi solar durant força temps. Després del 8 d'abril de 2024, quan serà visible un eclipsi solar total a l'est del Canadà, el país no en tindrà una bona visió durant uns 20 o 25 anys.

Recordeu no mirar mai directament el sol durant un eclipsi, ja que pot causar lesions oculars greus. És essencial utilitzar equips especialitzats de visió solar o ulleres d'eclipsi solar per observar l'esdeveniment amb seguretat. Si esteu a Vancouver, el departament d'astronomia de la Universitat de la Colúmbia Britànica disposarà d'ulleres d'eclipsi solar.

Per tant, posa l'alarma i prepara't per presenciar aquest captivador fenomen celestial. Gaudeix de l'espectacle i estigues segur!

