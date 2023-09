Granotes com a espècies indicadores: seguiment dels moviments i la supervivència de les granotes tacades de Columbia per estudiar la mitigació de la translocació

Les granotes tenen un paper crucial a l'ecosistema com a "espècie indicadora", segons Winand, investigador implicat en l'estudi. Serveixen com a sistema d'alerta primerenca per a la salut del medi ambient. Winand explica que si la població de granotes està disminuint o s'enfronta a problemes de salut, suggereix que l'ecosistema en si no funciona correctament.

Les granotes no només són indicadors importants de la salut ambiental, sinó que també estan situades al mig de la xarxa tròfica. Actuen com un enllaç vital, sent alhora presa d'alguns animals i depredadors d'espècies de rang inferior com els insectes. Això els fa inestimables per mantenir l'equilibri i actuar com un mecanisme natural de "biocontrol".

En els darrers anys, la pràctica de la translocació de mitigació, on les granotes es traslladen a nous llocs per protegir-les del desenvolupament o la destrucció de l'hàbitat, s'ha tornat més freqüent a la Colúmbia Britànica. Tanmateix, els impactes d'aquesta pràctica no s'han estudiat àmpliament. Segons Winand, hi ha una investigació limitada sobre l'efectivitat de la translocació, tant a nivell local com global.

Per cobrir aquest buit de recerca, Winand va iniciar un projecte de dos anys a la zona humida de Mayook, al sud-est de la Colúmbia Britànica. El projecte implicava utilitzar rastrejadors de ràdio i etiquetes de transpondedor, similars als microxips, per controlar els moviments de les granotes tacades de Columbia. Les granotes es van dividir en tres grups: un grup va romandre al seu hàbitat original com a control, un altre grup es va traslladar una distància curta d'aproximadament un quilòmetre i un tercer grup es va traslladar a una distància més llunyana d'uns cinc quilòmetres.

Al llarg de la primavera i l'estiu, Winand va recollir dades sobre els moviments de les granotes i va registrar les seves mesures, inclòs el pes i la mida, per avaluar-ne el creixement i la supervivència. El projecte és un esforç de col·laboració entre Ducks Unlimited Canada i el Ministeri d'Aigua, Terra i Custodia de Recursos de la Columbia Británica.

Tot i que és massa aviat per determinar els resultats de l'estudi, Winand espera que il·lumini l'efectivitat de la mitigació de la translocació. Reconeix que la seva investigació només està rascant la superfície i espera que inspiri més investigacions sobre els impactes de la translocació en diversos aspectes com ara la competència de recursos, la disponibilitat d'aliments, la transmissió de malalties i la genètica.

Entendre els resultats de la mitigació de la translocació és crucial per desenvolupar estratègies de conservació efectives i garantir la supervivència a llarg termini de les poblacions de granotes. Mitjançant l'estudi dels moviments i la supervivència de les granotes tacades de Columbia, els investigadors poden recollir informació valuosa sobre l'impacte de la translocació i prendre decisions informades sobre la protecció d'aquests amfibis essencials.

Fonts:

– The Canadian Press (Brieanna Charlebois)