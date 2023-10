Un nou estudi suggereix que l'estructura d'impacte d'asteroides més gran es troba sota el sud de Nova Gal·les del Sud

By

Els científics han descobert recentment la que podria ser l'estructura d'impacte d'asteroides més gran de la Terra, enterrada sota la conca de Murray al sud de Nova Gal·les del Sud, Austràlia. Tot i que encara no s'ha confirmat, s'estima que aquest cràter d'impacte sospita que té uns 520 km de diàmetre, el que el fa gairebé tres vegades més gran que l'estructura d'impacte de Vredefort a Sud-àfrica, que actualment es considera la més gran.

Els investigadors de la Universitat de Nova Gal·les del Sud creuen que l'estructura Deniliquin, tal com s'ha anomenat, es podria haver format fa aproximadament 420 milions d'anys per un impacte massiu d'asteroides. Si la seva hipòtesi fos certa, reescriuria els llibres de registres, superant fins i tot el famós cràter Chicxulub a Mèxic, conegut per acabar amb el regnat dels dinosaures, que abasta uns 150 km d'amplada.

Les estructures d'impacte d'asteroides poden ser difícils d'identificar, ja que sovint romanen amagades sota capes de sediments o estan enfosquides a causa de l'erosió. Tanmateix, recentment els científics han descobert nous mètodes per detectar aquestes estructures mitjançant l'anàlisi de patrons magnètics. L'estructura de Deniliquin es va detectar a partir d'aquests patrons, proporcionant una forta evidència de la seva existència.

A més, se sap que els impactes d'asteroides coincideixen amb esdeveniments importants d'extinció massiva al llarg de la història, com el que va acabar amb els dinosaures. Aquest darrer descobriment suggereix que la Terra i altres planetes del nostre sistema solar estaven sotmesos a un major nombre d'impactes fins fa aproximadament 3.2 milions d'anys. Actualment, hi ha 38 estructures d'impacte confirmades i 43 potencials a la Terra, que van des de petits cràters fins a grans estructures enterrades.

Mentre els investigadors continuen la seva investigació, cal veure si l'estructura de Deniliquin serà reconeguda oficialment com l'estructura d'impacte d'asteroides més gran de la Terra. L'excavació i l'estudi d'aquest cràter colossal podria proporcionar informació inestimable sobre la història del nostre planeta i el paper dels impactes còsmics en la configuració de la seva evolució geològica i biològica.

