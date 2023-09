Ús de rellotges atòmics per detectar la matèria fosca

Científics de la Universitat de Sussex i del National Physical Laboratory del Regne Unit han proposat una nova manera de detectar certes partícules de poca massa que podrien formar part de la matèria fosca esquiva. La matèria fosca, tot i que no s'observa directament, se sap que té efectes sobre l'univers que no es poden explicar amb els nostres models de física actuals.

Els investigadors suggereixen que els rellotges atòmics, coneguts per la seva precisió sense precedents en el cronometratge, es podrien utilitzar per detectar aquestes partícules. Els rellotges atòmics mesuren les petites oscil·lacions dels àtoms mentre passen entre estats energètics. Qualsevol interrupció causada per una partícula de matèria fosca ultralleugera que interacciona amb partícules de matèria regulars podria ser detectada per aquests rellotges.

L'estudi va proposar primer models teòrics per mesurar les variacions en els temps del rellotge atòmic. Per validar el seu enfocament, els investigadors van prendre lectures dels rellotges atòmics existents. El següent pas seria establir un experiment on es poguessin comparar dos rellotges atòmics, amb un més susceptible a les variacions de les constants fonamentals.

En aquest estudi particular, es van examinar dues constants fonamentals: la constant d'estructura fina i la relació de massa electró-protó. Ambdues constants es podrien interrompre per interaccions amb certes partícules ultralleugeres, com l'hipotètic axió, que es teoritza que són responsables dels efectes de la matèria fosca. Mitjançant la mesura de la magnitud d'aquestes interrupcions, es podria indicar la presència de les partícules.

Els rellotges atòmics tenen aplicacions de gran abast més enllà del cronometratge. S'han utilitzat per estudiar el desplaçament cap al vermell gravitacional, explorar la física quàntica i investigar maneres de transmetre i emmagatzemar informació quàntica. Ara, amb la possibilitat d'utilitzar rellotges atòmics com a detectors de matèria fosca, aquests instruments podrien obrir un nou àmbit de recerca.

Els investigadors subratllen que les seves troballes no es basen en teories preexistents, i els models que han desenvolupat tenen la flexibilitat d'aplicar-se a altres fenòmens inexplicables. L'estudi, que s'ha publicat al New Journal of Physics, ofereix una via prometedora per observar i entendre l'enigmàtica matèria fosca.

Definicions:

– Rellotges atòmics: Instruments que mesuren el temps utilitzant les oscil·lacions dels àtoms mentre es mouen entre estats energètics, coneguts per la seva precisió excepcional.

– Matèria fosca: forma misteriosa de matèria que no emet, absorbeix ni reflecteix la llum, i l'existència de la qual es dedueix dels seus efectes gravitatoris sobre la matèria visible.

– Constants fonamentals: Valors que descriuen les lleis de l'Univers, com ara la constant d'estructura fina i la relació de massa electró-protó.

– Axió: partícula hipotètica que és un candidat potencial a la matèria fosca.

Fonts:

- Universitat de Sussex

– Laboratori Nacional de Física

– Nova Revista de Física