Seguiment d'asteroides: el PDCO de la NASA a la recerca d'aproximacions properes

L'Oficina de Coordinació de Defensa (PDCO) de la NASA continua amb el seu seguiment diligent dels objectes propers a la Terra (NEO), amb la publicació recent d'informació sobre un asteroide que passa. El 21 de novembre, s'espera que l'asteroide 2023 VW5 arribi a 1.7 milions de quilòmetres de la Terra. Encara que no està classificat com a asteroide potencialment perillós, aquesta roca espacial proporcionarà una trobada propera.

L'asteroide 2023 VW5, membre del grup d'asteroides Aten, comparteix característiques amb els asteroides propers a la Terra (NEA) que creuen la Terra amb semi-eixos majors més petits que els de la Terra. Anomenats després del primer d'aquest tipus, l'asteroide 2062 Aten, aquests NEA van ser identificats inicialment per l'astrònom nord-americana Eleanor Helin el 1976 a l'Observatori Palomar.

Amb una amplada d'aproximadament 89 peus, l'asteroide 2023 VW5 és de mida comparable a la d'un avió. Tot i que les seves dimensions superen les de l'asteroide Chelyabinsk, que va causar la destrucció a Rússia el 2013, aquesta roca espacial que s'acosta no representa cap amenaça per a la humanitat a causa de la seva mida relativament petita.

Sorprenentment, aquesta no és la primera vegada que l'asteroide 2023 VW5 s'acosta a la Terra. La història registrada mostra que el 4 de setembre de 1901, l'asteroide va passar pel nostre planeta a una distància de 69 milions de quilòmetres. Després del seu pas el 21 de novembre de 2021, la propera aproximació propera es produirà el 26 d'agost de 2026, a una distància de 36 milions de quilòmetres.

Els astrònoms i els investigadors utilitzen diverses tècniques, inclòs l'ús d'algoritmes, per detectar i fer el seguiment dels asteroides. Científics de la Universitat de Washington van publicar un estudi que revelava el descobriment d'un asteroide potencialment perillós mitjançant un algorisme anomenat HelioLinc3D. Durant les proves de l'algoritme a Hawaii, va detectar l'asteroide 2022 SF289, una roca espacial colossal que mesurava gairebé 600 peus d'amplada. Malgrat la seva mida, aquest asteroide no representa cap perill immediat per a la Terra.

L'algoritme HelioLinc3D es basa en el conjunt de dades complet de Rubin per identificar i controlar asteroides. Mitjançant aquestes tècniques avançades, els científics poden continuar millorant la nostra comprensió i preparació per a possibles amenaces celestes.

Preguntes més freqüents (FAQ)

P: Què és un objecte proper a la Terra (NEO)?

R: Un objecte proper a la Terra (NEO) és qualsevol asteroide o cometa que es troba a 1.3 unitats astronòmiques (uns 195 milions de quilòmetres) de la Terra.

P: Què és un asteroide potencialment perillós?

R: Un asteroide potencialment perillós (PDA) és un asteroide que pot suposar una amenaça per a la Terra a causa de la seva mida i proximitat.

P: Com es fan el seguiment dels asteroides?

R: Els astrònoms utilitzen diversos mètodes per rastrejar els asteroides, inclosos telescopis terrestres, observatoris espacials i algorismes que analitzen dades per identificar i predir les seves trajectòries.

P: Quina és la importància del grup d'asteroides Aten?

R: El grup d'asteroides Aten és una categoria d'asteroides propers a la Terra (NEA) que creuen la Terra amb òrbites més petites que les de la Terra. Reben el nom del primer asteroide d'aquest tipus descobert, 2062 Aton.

P: Com ajuden els algorismes a la detecció d'asteroides?

R: Els algorismes, com HelioLinc3D, utilitzen grans conjunts de dades per identificar i fer un seguiment dels asteroides. Mitjançant l'anàlisi de patrons i trajectòries, aquests algorismes ajuden els científics en els seus esforços continus per controlar les possibles amenaces de l'espai.