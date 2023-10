Imatge espectacular de NGC 4654: una galàxia espiral intermèdia al cúmul de Verge

By

El telescopi espacial Hubble ha capturat una imatge impressionant de la galàxia espiral intermèdia NGC 4654. Situada a la constel·lació de la Verge, aquesta galàxia té característiques tant d'espirals sense barra com de barrades. El seu centre brillant i els seus braços estrellats en remolins fan que sigui una visió captivadora. NGC 4654 es troba just al nord de l'equador celeste, el que el fa visible tant des de l'hemisferi nord com des del sud. Aquesta galàxia es troba a uns 55 milions d'anys llum de la Terra.

NGC 4654 es troba entre les galàxies del cúmul de Verge que presenten una distribució asimètrica d'estrelles i hidrogen neutre. Els astrònoms creuen que pot estar passant per un procés anomenat "eliminació de la pressió del ram". A mesura que aquesta galàxia es mou a través del plasma sobreescalfat conegut com el medi intracúmul del cúmul de galàxies Verge, l'atracció gravitatòria exerceix pressió sobre NGC 4654. Aquesta pressió, semblant a la sensació de vent en un dia quiet per a un motorista, despulla la galàxia del seu gas. En conseqüència, s'ha format una llarga i fina cua d'hidrogen gasós al costat sud-est de NGC 4654.

Curiosament, la majoria de les galàxies que experimenten la separació de la pressió de la ram posseeixen un gas fred mínim, cosa que impedeix la seva capacitat de formar noves estrelles. Tanmateix, NGC 4654 manté taxes de formació estel·lar consistents amb galàxies de mida similar. Això suggereix que NGC 4654 és una excepció a aquest patró.

NGC 4654 també va experimentar una interacció amb la galàxia companya NGC 4639 fa uns 500 milions d'anys. Els efectes gravitatoris de NGC 4639 van eliminar el gas al llarg de la vora de NGC 4654, inhibint la formació d'estrelles en aquesta regió. En conseqüència, aquesta interacció va donar lloc a la distribució asimètrica d'estrelles dins de NGC 4654.

Els científics estudien galàxies com NGC 4654 per entendre millor la relació entre les estrelles joves i el gas fred a partir del qual es formen. El telescopi espacial Hubble, operat per la NASA, té un paper crucial en la captura d'imatges tan impressionants, permetent als investigadors aprofundir en els misteris de l'univers.

