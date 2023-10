Astroscale rep un finançament de 80 milions de dòlars del ministeri japonès per a la missió de brossa espacial

Astroscale, una empresa d'eliminació de deixalles espacials, ha aconseguit fins a 80 milions de dòlars en finançament del Ministeri d'Educació, Cultura, Esports, Ciència i Tecnologia (MEXT) del Japó per a una missió important per combatre la brossa espacial. El finançament permetrà a Astroscale desenvolupar una missió de demostració d'inspecció en òrbita destinada a obtenir imatges i diagnosticar un satèl·lit desaparegut a l'espai.

La selecció d'Astroscale per a aquest projecte es va fer a través del programa de recerca d'innovació per a petites i empreses de MEXT, amb el projecte previst que continuï fins al març de 2028. S'estima que el valor total del projecte és d'uns 12 milions de iens (aproximadament 80 milions de dòlars USD).

El finançament no només donarà suport a Astroscale per avançar en la tecnologia necessària per al treball orbital complex, sinó que també millorarà les seves capacitats per inspeccionar i caracteritzar diverses naus espacials actives i objectes de deixalles grans a l'espai. Astroscale, amb seu al Japó i filials al Regne Unit, Estats Units, França i Israel, se centra a desenvolupar solucions innovadores per abordar el problema creixent de les deixalles espacials.

Les deixalles espacials s'han convertit en un problema urgent en els darrers anys, amb milers de satèl·lits desapareguts, etapes de coets i altres deixalles orbitant la Terra. Aquesta brossa espacial suposa riscos significatius per als satèl·lits operatius i les missions espacials tripulades. La missió d'Astroscale s'alinea amb els esforços globals per abordar aquest problema i garantir un entorn espacial sostenible i segur per a l'exploració espacial futura.

L'experiència d'Astroscale en l'eliminació de deixalles espacials i la seva col·laboració amb el Ministeri d'Educació, Cultura, Esports, Ciència i Tecnologia del Japó els permetrà jugar un paper vital en la mitigació dels riscos que plantegen les escombraries espacials. Aquest finançament suposa un pas important en els seus esforços per fer que l'espai sigui més segur i net per a tothom.

