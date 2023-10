Hubert Reeves: astrofísic i comunicador científic

Hubert Reeves, l'astrofísic canadenc-francès que va morir recentment als 91 anys, no només va ser un cèlebre científic sinó també un destacat divulgador científic. Nascut a Mont-real l'any 1932, Reeves va desenvolupar una passió per l'astronomia de jove, explorant el món natural i estudiant les estrelles com a astrònom aficionat. La seva fascinació pel cosmos el va portar a seguir una carrera en astrofísica, finalment es va doctorar a la Universitat de Cornell i es va convertir en consultor del programa espacial de la NASA.

Reeves era conegut per la seva capacitat per explicar conceptes científics complexos al públic en general, i volia compartir el seu amor per la ciència i l'univers amb un públic més ampli. El 1981 va publicar un llibre titulat "Patience dans l'Azur" (Àtoms de silenci: una exploració de l'educació còsmica), que es va convertir en un best-seller a França i va ser traduït a 25 idiomes. El llibre va rebre elogis per la seva capacitat de convertir l'astrofísica en una saga èpica i va consolidar la reputació de Reeves com a hàbil comunicador científic.

Al llarg de la seva carrera, Reeves va ser autor de més de 40 llibres, inclosos diversos títols per a nens. Es va convertir en un rostre conegut a la televisió francesa, va aparèixer en programes de tertúlies literàries populars i va captivar el públic amb els seus cabells blancs salvatges, els seus ulls brillants i l'accent quebec. El seu comportament carismàtic i atractiu el va convertir en un orador sol·licitat al món de parla francesa, on es va fer conegut com l'equivalent francès de Carl Sagan.

Reeves no només va ser un divulgador científic, sinó també un destacat ecologista. Va defensar apassionadament la protecció de la natura i va advertir dels perills d'autodestrucció als quals s'enfronta la humanitat. Creia que els humans no som l'espècie escollida i que hem d'assumir la responsabilitat de les nostres accions per garantir la nostra supervivència.

Les contribucions d'Hubert Reeves al camp de l'astrofísica i la comunicació científica han deixat un impacte durador. La seva capacitat per salvar la bretxa entre el coneixement científic i el públic en general ha inspirat innombrables persones a reflexionar sobre els misteris de l'univers i a estimar i protegir el món natural.

