Assisteix a l'aurora boreal a Irlanda: la teva guia per a l'espectacular fenomen natural

L'aurora boreal, també coneguda com a aurora boreal, és una de les exhibicions naturals més fascinants del món. Molta gent pensa que has de viatjar a destinacions llunyanes com Islàndia o Alaska per veure'ls, però la bona notícia és que pots presenciar aquest fenomen impressionant aquí mateix a Irlanda i Irlanda del Nord.

Aquestes impressionants exhibicions de llums verdes, rosades, blaves i morades es poden veure des de diversos llocs del país. Des de la costa nord d'Irlanda del Nord i parts de la costa d'Antrim fins a Co Mayo a la costa oest d'Irlanda, Ashbourne a Co Meath i fins i tot la zona de Dublín, tens l'oportunitat de viure aquest espectacle eteri.

Per augmentar les vostres possibilitats de veure l'aurora boreal, el proper equinocci del 23 de setembre podria ser un moment favorable. Segons David Moore, editor de la revista Astronomy Ireland, l'equinocci afecta el camp magnètic de la Terra i la inclinació del planeta, cosa que pot crear condicions ideals per a l'observació d'aurores.

Tanmateix, és important tenir en compte que no hi ha cap garantia de presenciar l'aurora boreal. Factors com l'activitat solar, la cobertura de núvols i la contaminació lumínica de les ciutats i pobles poden afectar la visibilitat. La costa nord rural d'Irlanda del Nord i llocs com Mayo, que ofereixen vistes sense obstacles de l'oceà Atlàntic, es troben entre els millors llocs per a l'albirament d'aurores.

L'aurora boreal és el resultat de les erupcions solars, o erupcions al sol, que alliberen milers de milions de tones de radiació a l'espai. Aquestes partícules després xoquen amb l'atmosfera de la Terra, creant els colors vibrants de les aurores boreals. Normalment, les llums formen una forma ovalada al voltant del pol nord, però durant una activitat intensa, l'aurora pot estendre's fins al sud fins a Irlanda.

Si teniu ganes de veure l'aurora, és crucial trobar un lloc lluny de les llums artificials. Viure en un poble o ciutat només us permetrà veure les pantalles principals, mentre que estar al camp amb una contaminació lumínica mínima pot proporcionar una millor visió. Astronomy Ireland ofereix un servei d'alerta d'aurores que prediu la probabilitat d'albiraments en funció de l'activitat solar.

Recordeu que els cels clars són essencials per veure l'aurora boreal, així que estigueu atents a les condicions meteorològiques. Tot i que Irlanda de tant en tant experimenta un temps ennuvolat i plujós, encara hi ha oportunitats per veure aquest fenomen natural impressionant. Estigueu atents a les futures alertes d'aurora i feu plans per experimentar la màgia de les aurores boreals al vostre pati.

