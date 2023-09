L'estrella triturada i consumida repetidament pel forat negre confon els astrònoms

Els astrònoms de la Universitat de Leicester han fet un descobriment intrigant: una estrella semblant al nostre sol és destruïda i consumida repetidament per un forat negre situat a 500 milions d'anys llum de distància. Aquest esdeveniment dramàtic dóna lloc a esclats de llum regulars que es produeixen aproximadament cada 25 dies. Normalment, els esclats de forats negres, coneguts com a esdeveniments d'interrupció de les marees, ocorren quan un forat negre devora una estrella. Tanmateix, en aquest cas, les emissions suggereixen que les estrelles només s'estan destruint parcialment, i el procés es repeteix una i altra vegada.

Les observacions van revelar dos tipus d'esclats: els que es produeixen cada poques hores i els que succeeixen aproximadament una vegada a l'any. La regularitat de les emissions en aquest cas concret es va situar entre els dos extrems, indicant un fenomen únic. En lloc de decaure com s'esperava, l'estrella, anomenada Swift J0230, brillaria durant un període de set a deu dies i després s'apagaria de sobte, repetint aquest cicle cada 25 dies.

L'estudi, publicat a la revista Nature Astronomy, no només proporciona una visió de com els forats negres pertorben les estrelles en òrbita, sinó que també descobreix una nova classe d'estrelles parcialment alterades. El doctor Robert Eyles-Ferris, un recent doctorat de la Universitat de Leicester, subratlla la importància d'aquesta troballa afirmant: "Swift J0230 és una addició emocionant a la classe d'estrelles parcialment alterades".

L'autor principal de l'estudi, el doctor Phil Evans, destaca que aquesta és la primera vegada que els científics observen que una estrella com el sol és triturada i consumida repetidament per un forat negre de poca massa. Els models de l'esclat Swift J0230 indiquen que l'estrella és de mida similar a la del sol i orbita una trajectòria el·líptica al voltant d'un forat negre de poca massa al centre de la seva galàxia. Es creu que aproximadament tres masses de material terrestre s'han extret de l'atmosfera de Swift J0230 i s'escalfen quan cauen al forat negre, arribant a temperatures d'uns 2,000,000 °C. Aquesta calor intensa allibera una gran quantitat de raigs X, detectats inicialment per l'Observatori Swift de Neil Gehrels de la NASA.

Els investigadors estimen que el forat negre responsable d'aquests fenòmens és relativament petit en comparació amb els forats negres supermassius, amb una massa que oscil·la entre 10,000 i 100,000 vegades la del sol. El descobriment de Swift J0230 va ser possible gràcies a l'ús d'una nova eina desenvolupada per l'equip de Leicester, anomenada detector de transitori. El doctor Kim Page, que va col·laborar en l'estudi, espera que hi hagi molts més objectes celestes com Swift J0230 esperant ser descoberts, gràcies a la seva nova eina de caça de transitoris.

Aquesta investigació innovadora fa llum sobre les activitats misterioses i impressionants que es produeixen a prop dels forats negres. El descobriment de Swift J0230 ens acosta un pas més a la comprensió d'aquests enigmàtics fenòmens còsmics.

