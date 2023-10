S'ha detectat una potent explosió de ràdio des d'una galàxia llunyana

By

Els astrònoms han fet un descobriment innovador detectant una ràdio ràpida (FRB) d'una galàxia llunyana que va viatjar vuit mil milions d'anys llum per arribar a la Terra. Aquest FRB en particular és més potent i es va originar de molt més lluny que qualsevol registrat anteriorment, ja que es va produir quan l'univers tenia menys de la meitat de la seva edat actual. La causa dels FRB segueix sent un misteri, amb teories que van des de la vida alienígena fins als magnetars, que són estrelles mortes altament magnètiques.

La ràdio va ser detectada pel radiotelescopi Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) a l'oest d'Austràlia. Va alliberar tanta energia en menys d'un mil·lisegon com el sol emet durant 30 anys. Tot i que centenars de milers de FRB podrien estar produint-se al cel diàriament, només se n'han detectat uns mil, amb els orígens de només 50 identificats. Per rastrejar l'origen de l'última explosió, els astrònoms van utilitzar el Very Large Telescope de Xile i van descobrir que provenia d'una galàxia que podria haver estat fusionant-se amb altres galàxies, creant potencialment el magnetar.

A part de desvelar el misteri dels FRB, els científics esperen utilitzar-los com a eina per explorar els misteris de l'univers. Els FRB estan impresos amb la signatura del gas pel qual viatgen, proporcionant als científics una manera de mesurar la quantitat de matèria a la xarxa còsmica i determinar el pes total de l'univers. Tanmateix, per obtenir una mesura més precisa, caldrà observar centenars de FRB més utilitzant radiotelescopis avançats que s'espera que entrin en funcionament en un futur proper.

Aquest descobriment innovador ens apropa a entendre els orígens dels FRB i la xarxa còsmica. Amb més investigacions i avenços en la tecnologia, els científics creuen que descobriran més secrets de l'univers.

