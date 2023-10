L'objecte més brillant visible des de la Terra: el satèl·lit de comunicacions BlueWalker 3

Els científics han descobert que un dels objectes més brillants visibles des de la Terra no és una estrella o un planeta, sinó un satèl·lit de comunicacions que s'assembla a un bloc de Tetris. BlueWalker 3, construït per AST SpaceMobile, té una brillantor aparent màxima igual que Procyon i Achernar, dues de les estrelles més brillants del cel nocturn.

La visibilitat de BlueWalker 3 varia, però un cop desplegada la seva matriu de 64 m2, es pot veure tant en cel fosc com en cel urbà. Tanmateix, en entorns urbans, la visibilitat es limita a quan el satèl·lit passa per sobre. L'aparició d'aquest satèl·lit és més que una curiositat; grans constel·lacions de satèl·lits artificials brillants en òrbita terrestre baixa (LEO) plantegen reptes importants per a l'astronomia terrestre.

La brillantor reflectant d'aquests satèl·lits crea ratlles que poden ser difícils o impossibles d'eliminar de les imatges del telescopi, afectant així la recuperació de dades. L'astronomia espacial també es veu afectada per aquests satèl·lits, ja que el telescopi Hubble ha estat testimoni d'una interferència creixent de les ratlles de Starlink a causa de la seva posició per sota de la constel·lació d'Internet per satèl·lit.

S'estan fent esforços per mitigar l'impacte d'aquests satèl·lits, però la tendència cap a satèl·lits més grans i brillants continua creixent. BlueWalker 3 és només el començament, ja que està prevista una constel·lació de satèl·lits anomenada BlueBirds.

Una altra preocupació és la possible interferència causada per les freqüències de ràdio utilitzades per BlueWalker 3, que són similars a les que s'utilitzen per a la radioastronomia. Aquesta interferència podria dificultar els estudis científics de l'univers.

En un estudi publicat a la revista Nature, investigadors de diversos països van col·laborar per observar el cel nocturn i investigar l'impacte del BlueWalker 3. Van trobar que la distància del satèl·lit de la Terra també juga un paper en la seva brillantor. Els satèl·lits a LEO semblen molt més brillants que els satèl·lits geoestacionaris.

Fins i tot si la brillantor reflectiva es redueix per sota del nivell visible a ull nu, encara hi pot haver problemes. L'efecte acumulat de centenars de milers de satèl·lits a LEO augmentarà la brillantor de fons del cel.

Aquest estudi s'afegeix a les preocupacions creixents sobre l'augment de la brillantor del cel nocturn a causa dels objectes artificials. Els investigadors defensen les limitacions dels satèl·lits de baixa altitud per reduir la contaminació lumínica i salvaguardar la capacitat d'estudiar el cel nocturn.

