El dany creixent dels satèl·lits d'òrbita terrestre baixa en la investigació científica

Les constel·lacions de satèl·lits d'òrbita terrestre baixa (LEO), com ara Starlink d'Elon Musk i la raça recentment incorporada a Amazon, estan causant un dany important a la investigació científica. Aquests satèl·lits, abans elogiats pel seu potencial per proporcionar cobertura global de banda ampla, ara estan donant lloc a una contaminació lumínica que obstrueix molt l'estudi del cel nocturn. Malgrat els esforços per reduir la brillantor d'aquests satèl·lits, els científics han descobert que encara superen els límits de brillantor recomanats més del doble.

Un estudi recent publicat a la revista Nature va destacar com un prototip de l'eixam BlueBird d'AST SpaceMobile s'ha convertit en un dels objectes més brillants del cel. Un altre estudi va demostrar més que fins i tot els satèl·lits enfosquits encara són significativament més brillants del que els astrònoms consideren acceptable per minimitzar la interferència amb la ciència espacial.

Els astrònoms que van assistir a una conferència organitzada pel Centre per a la protecció del cel fosc i tranquil de la interferència de les constel·lacions de satèl·lits de la Unió Astronòmica Internacional van expressar la seva preocupació per l'empitjorament dels efectes d'aquests satèl·lits en la investigació del cel nocturn. Malgrat els intents d'enfosquir els seus satèl·lits, la brillantor continua sent un problema persistent. Els sistemes de seguiment existents per als satèl·lits LEO són ​​costosos i no tenen escalabilitat.

Els reguladors han tardat a abordar aquestes preocupacions, basant-se principalment en directrius voluntàries que no proporcionen restriccions significatives. A més, hi ha preguntes sobre si el dany causat a la investigació científica es justifica pels beneficis de la millora de l'accés a la banda ampla en zones remotes. Els sistemes de satèl·lit LEO, tot i que permeten la connectivitat en regions aïllades, tenen limitacions de capacitat notables, a diferència de les xarxes sense fil de fibra o 5G.

Starlink, per exemple, actualment dóna servei a 1.5 milions d'usuaris a tot el món, mentre que milions als Estats Units encara no tenen accés a una banda ampla assequible. L'elevat cost d'Internet per satèl·lit limita la seva capacitat per abordar problemes de connectivitat més amplis. A més, hi ha plans per llançar desenes de milers de satèl·lits més a l'espai, agreujant encara més la contaminació lumínica i les seves conseqüències en la investigació científica.

