L'atles de la galàxia de Siena: un mapa complet del cosmos

El Siena Galaxy Atlas (SGA) és un mapa complet del cosmos que inclou la distància, la ubicació i el perfil químic de 380,000 galàxies a la meitat del cel nocturn. Desenvolupat per un equip d'astrònoms amb l'Enquesta de llegat de l'instrument espectroscòpic d'energia fosca (DESI), l'SGA combina dades de tres enquestes d'ampli abast realitzades entre el 2014 i el 2017. El mapa proporciona informació precisa sobre les ubicacions, les formes i les mides de centenars de milers de grans galàxies.

Abans de la creació de l'SGA, les recopilacions de galàxies anteriors contenien entrades inexactes, com ara posicions i mides incorrectes de les galàxies, així com entrades que no eren galàxies sinó estrelles o artefactes. L'SGA elimina aquests errors per a una gran secció del cel i millora les mesures de brillantor de les galàxies, cosa que abans no estava disponible de manera fiable per a una mostra d'aquesta mida.

L'SGA és un recurs valuós per als astrònoms que estudien la formació de galàxies i l'estructura de l'Univers. Ajuda a proporcionar una imatge completa del cosmos i dóna suport a més investigacions. Les enquestes a tot el cel com la SGA permeten als científics identificar patrons amplis en una població d'objectes, posar nous descobriments en context i identificar candidats per a observacions focalitzades.

Les dades de l'SGA provenen de diversos telescopis, com ara la càmera d'energia fosca, la càmera Mosaic3 i l'enquesta del cel de Beijing-Arizona. Aquestes enquestes van capturar imatges en longituds d'ona òptiques i infrarojes, que cobrien una àrea de 20,000 graus quadrats, que és gairebé la meitat del cel nocturn. La SGA també és la primera enquesta que proporciona dades sobre els perfils de llum de les galàxies.

L'SGA, que porta el nom del Siena College de Nova York, està disponible gratuïtament en línia tant per als astrònoms professionals com per al públic. A més de la seva utilitat científica, l'atles conté nombroses imatges de belles galàxies, cosa que el converteix en un recurs valuós per a qualsevol persona interessada a explorar el nostre racó de l'Univers.

