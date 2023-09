Els astrònoms troben els possibles forats negres més propers a la Terra al cúmul de Hyades

By

Els astrònoms han proposat que els forats negres més propers a la Terra podrien estar a l'aguait al cúmul de les Híades, que es troba a aproximadament 150 anys llum del sol. Aquest descobriment suggereix que aquests forats negres podrien haver estat expulsats del cúmul fa milions d'anys i que ara estan deambulant sols per la galàxia. En comparació amb el forat negre més proper conegut anteriorment, aquests nous candidats estarien unes deu vegades més a prop de la Terra.

El Cúmul Híades és un cúmul obert, format per centenars d'estrelles de la constel·lació de Taure. Els cúmuls oberts són grups d'estrelles que es creu que s'han format al mateix temps a partir del mateix núvol de gas i pols. Com a resultat, les estrelles d'aquests cúmuls comparteixen característiques comunes pel que fa a composicions químiques i edats.

Per investigar la presència potencial de forats negres al cúmul de Hyades, un equip d'investigadors liderat per Stefano Torniamenti de la Universitat de Pàdua va realitzar simulacions del moviment i l'evolució de les estrelles dins del cúmul. Aquestes simulacions van incloure forats negres, i els resultats es van comparar amb les observacions fetes pel telescopi espacial Gaia sobre les velocitats i posicions de les estrelles del cúmul.

Els investigadors van arribar a la conclusió que els models de simulació que millor s'adaptaven a les observacions incloïen dos o tres forats negres dins del clúster. A més, les simulacions que van explicar que els forats negres van ser expulsats de les Híades fa no més de 150 milions d'anys també es van alinear amb les dades de Gaia. Això suggereix que si els forats negres fossin expulsats violentament del cúmul, la seva existència anterior encara seria evident a la població estel·lar.

Fins i tot si els forats negres ja han abandonat les Híades, les simulacions indiquen que serien els forats negres més propers a la Terra. Els registres anteriors dels forats negres més propers a la Terra, Gaia BH1 i Gaia BH2, es van descobrir aquest any i es troben a 1,560 i 3,800 anys llum de distància, respectivament. En comparació, els possibles forats negres del Clúster Hyades estarien molt més a prop.

La investigació destaca l'impacte del telescopi espacial Gaia, que ha permès als astrònoms estudiar per primera vegada les posicions i els moviments individuals de les estrelles en cúmuls com les Híades. En mesurar amb precisió les posicions i els moviments de milers de milions d'estrelles, Gaia permet la detecció d'influències gravitatòries d'objectes ocults com els forats negres.

Els resultats d'aquest estudi donen llum sobre la presència i distribució dels forats negres a la galàxia i contribueixen a una millor comprensió de l'evolució dels cúmuls estel·lars. La investigació es va publicar a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

