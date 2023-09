Evolució espectral de XTE J1810–189 investigada per astrònoms

By

Els astrònoms europeus han utilitzat l'Estrella de neutrons Interior Composition Explorer (NICER) a bord de l'Estació Espacial Internacional (ISS) per dur a terme anàlisis espectrals de XTE J1810–189, un binari de raigs X de baixa massa. Les seves troballes, publicades al servidor de preimpressió arXiv, proporcionen informació valuosa sobre l'evolució espectral d'aquest sistema.

Els binaris de raigs X (XRB) consisteixen en una estrella normal o una nana blanca que transfereix massa a una estrella de neutrons compacta o un forat negre. Els binaris de raigs X de baixa massa (LMXB) i els binaris de raigs X de gran massa (HMXB) es distingeixen en funció de la massa de l'estrella acompanyant.

XTE J1810–189 és una estrella de neutrons LMXB amb una distància estimada entre 11,400 i 28,400 anys llum. Exhibeix un comportament transitori, alternant fases quiescents i períodes d'augment de l'emissió de raigs X a causa de l'acreció a l'estrella de neutrons.

Durant un esclat de raigs X el setembre de 2020, els astrònoms dirigits per Arianna Manca de la Universitat de Càller a Itàlia van observar XTE J1810–189 per investigar la seva evolució espectral. Els investigadors van analitzar les dades de 33 observacions MÉS BONA, amb 23 d'elles proporcionant estadístiques suficients per a l'anàlisi espectral.

L'estudi va revelar que la majoria de les observacions podrien estar ben ajustades per un component tèrmicament comptonitzat que va variar lleugerament amb el temps. L'índex de fotons d'aquest component va assolir el seu valor més alt prop del final de l'esclat. Es va determinar que la temperatura del cos negre Comptonized era d'uns 0.6 keV.

Cal investigar més per determinar si els fotons de llavors per al component de comptonització s'originen del disc d'acreció o de l'estrella de neutrons. Els investigadors van concloure que XTE J1810–189 no va assolir un estat alt / suau complet durant l'esclat i tenia una lluminositat màxima mesurada d'aproximadament un milió d'erg/s.

Les observacions NICER també van descobrir la presència d'esclats termonuclears durant la fase d'esclat, cosa que indica la presència d'una estrella de seqüència principal rica en hidrogen dins del sistema.

En resum, l'estudi proporciona informació valuosa sobre l'evolució espectral de XTE J1810–189 mitjançant dades NICER. Es necessiten més investigacions per entendre completament l'origen del component de comptonització i la naturalesa del sistema.

font:

– Manca, A., et al. (2023). Anàlisi espectral del LMXB XTE J1810-189 amb dades NICER. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831