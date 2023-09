Els astrònoms descobreixen una "bombolla de galàxies" massiva que es remunta al Big Bang

By

Un equip d'astrònoms internacionals ha fet un descobriment innovador: una resta fossilitzada just després del Big Bang coneguda com la "bombolla de les galàxies". Aquesta estructura còsmica inimaginablement enorme mesura mil milions d'anys llum de diàmetre, la qual cosa la fa 10,000 vegades més ampla que la nostra galàxia Via Làctia. El descobriment proporciona una imatge més clara de la taxa d'expansió de l'univers i podria revolucionar la cosmologia.

La bombolla, que està centrada a uns 820 milions d'anys llum de la nostra pròpia galàxia, es considera una troballa important. Segons Cullan Howlett, membre de l'equip d'investigació, la bombolla és un fòssil de l'època del Big Bang quan es va formar l'univers, i eclipsa moltes estructures conegudes, com la Gran Muralla de Sloan i el supercúmul de Bootes.

El descobriment també confirma un fenomen descrit per primera vegada l'any 1970 per Jim Peebles, un cosmòleg canadenc-nord-americà. Peebles va teoritzar que la agitació de la gravetat i de la radiació a l'univers primordial va crear ones sonores anomenades oscil·lacions acústiques bariòniques, que al seu torn van crear bombolles a mesura que ondulaven pel plasma. El procés es va aturar aproximadament 380,000 anys després del Big Bang quan l'univers es va refredar i la forma de les bombolles es va congelar. Amb el temps, aquestes bombolles es van fer més grans a mesura que l'univers es va expandir.

La bombolla descoberta recentment és la primera oscil·lació acústica barió única coneguda. Els astrònoms l'han batejat Ho'oleilana, que significa "enviament murmuris de despertar" en hawaià, en referència al cant de creació del qual deriva el seu nom.

Aquesta troballa significativa no només fa llum sobre l'univers primerenc, sinó que també suggereix que l'univers s'ha expandit més del que es va predir originalment. Els investigadors creuen que el descobriment d'aquesta bombolla massiva de galàxies podria comportar un gran canvi en el camp de la cosmologia, que podria requerir una reavaluació del model actual de l'univers.

