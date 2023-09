L'astronauta nord-americà Frank Rubio tornarà a casa després d'un vol espacial rècord

By

Frank Rubio, un astronauta nord-americà, està preparat per tornar a la Terra després de completar el vol espacial més llarg d'un nord-americà. Va batre el rècord anterior del vol espacial continu més llarg d'un nord-americà l'11 de setembre i dijous completarà un any sencer a l'espai. Rubio va expressar la seva expectació per retrobar-se amb la seva família, gaudir de menjar fresc i viure el silenci a la seva arribada.

Originalment, Rubio estava programat per a una missió de sis mesos, però els plans van canviar a causa d'una fuita de refrigerant detectada a la nau espacial Soiuz. Això va provocar un retard i va allargar la seva estada a l'Estació Espacial Internacional a un any. Rubio va admetre que un any d'allunyament dels éssers estimats ha suposat un peatge psicològic, destacant la importància de mantenir-se mentalment fort en "l'entorn implacable" de l'estació espacial.

Durant la seva estada a l'espai, Rubio va treballar en diversos projectes científics, incloent l'estudi de com els bacteris s'adapten als vols espacials i com l'exercici afecta els humans durant missions de llarga durada. Un dels seus projectes preferits consistia en estudiar el creixement i el desenvolupament d'una planta de tomàquet, que podria proporcionar informació per conrear cultius a més gran escala a l'espai.

Rubio també va parlar de la companyonia a bord de l'estació espacial i del suport que es dona als nouvinguts. Va expressar agraïment per l'orientació proporcionada pels seus companys de tripulació per aprendre tasques essencials en l'entorn únic de l'espai.

Abans de convertir-se en astronauta, Rubio va servir a l'exèrcit dels Estats Units i va assistir a la facultat de medicina. Va expressar tant il·lusió com la incertesa pel seu retorn a la Terra, ja que el seu cos necessitarà temps per readaptar-se als efectes de la gravetat després d'un període prolongat en gravetat zero.

