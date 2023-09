L'astronauta Frank Rubio bat el rècord de la missió espacial més llarga d'un astronauta nord-americà

L'astronauta Frank Rubio ha establert un nou rècord per a la missió espacial més llarga d'un astronauta nord-americà. Ha estat en òrbita terrestre baixa durant més de 355 dies, superant el rècord anterior que tenia l'astronauta retirat de la NASA Mark Vande Hei. Rubio es troba actualment a l'Estació Espacial Internacional i s'espera que en poques setmanes assoleixi una altra fita quan passi almenys 371 dies en òrbita, convertint-se en el primer nord-americà que passa més d'un any natural en microgravetat.

La missió de Rubio originalment no estava pensada per batre rècords. Ell i els seus companys de tripulació estaven inicialment programats per a una missió de sis mesos, però una fuita de refrigerant a la seva nau espacial els va obligar a allargar la seva estada. Es va considerar que la nau espacial era insegura per tornar a casa, de manera que la data de retorn de Rubio es va retardar al setembre. Una nau espacial de reemplaçament es llançarà amb una nova tripulació, permetent a Rubio tornar a la Terra.

Per commemorar el seu èxit, Rubio va gravar una conversa amb Vande Hei, que serà emesa per la NASA. L'agència va elogiar la dedicació de Rubio i va reconèixer el seu paper per obrir el camí per a les futures generacions d'astronautes.

Tot i que l'estada de 371 dies de Rubio no trencarà el rècord mundial de la missió espacial més llarga, és una fita significativa. Actualment, el rècord el té el cosmonauta rus Valeri Polyakov, que va passar 437 dies continus en òrbita a bord de l'estació espacial russa Mir. Tanmateix, l'èxit de Rubio és un pas més per als astronautes nord-americans.

El rècord nord-americà de més dies consecutius a l'espai el tenia anteriorment Vande Hei, que va ampliar la seva missió per acollir membres addicionals de la tripulació. El rècord de dies més acumulats a l'espai el té el cosmonauta rus Gennadi Padalka, mentre que Peggy Whitson té el rècord de dies més acumulats a l'espai per un astronauta nord-americà.

El viatge de Rubio a l'estació espacial formava part d'un acord d'intercanvi de tripulació entre la NASA i Roscosmos. Malgrat les tensions geopolítiques, l'associació entre els Estats Units i Rússia segueix sent vital per continuar l'exploració espacial.

