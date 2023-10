Dos membres de la tripulació de l'Expedició 70 es preparen per a la caminada espacial per recollir mostres de microbis

By

L'enginyer de vol de la NASA Loral O'Hara i el comandant de l'estació espacial Andreas Mogensen de l'Agència Espacial Europea (ESA) s'estan preparant per a una caminada espacial el 12 d'octubre. L'objectiu principal d'aquesta excursió és recollir mostres de microbis de l'exterior de l'Estació Espacial Internacional. (ISS). Aquestes mostres proporcionaran informació valuosa sobre els tipus de microbis que poden sobreviure al buit de l'espai.

Durant la caminada espacial de sis hores, O'Hara i Mogensen recolliran acuradament les mostres, que seran processades pels científics a la Terra. Mitjançant l'anàlisi d'aquests microbis, els investigadors esperen obtenir una millor comprensió de la resiliència i l'adaptabilitat d'aquests organismes diminuts en entorns extrems.

A més, està programada una segona caminada espacial per al 20 d'octubre, on O'Hara s'aventurarà al costat de l'astronauta Jasmin Moghbeli de la NASA. Aquesta vegada, el focus se centrarà en el manteniment del maquinari essencial a l'estació espacial. El duet passarà aproximadament sis hores i mitja al buit de l'espai, eliminant i substituint equips de comunicacions de ràdio defectuosos i instal·lant nou maquinari de matriu solar.

Per preparar aquestes sortides espacials, els astronautes han estat en estret contacte amb especialistes sobre el terreny. Divendres, van revisar els procediments per a la propera caminada espacial i es van familiaritzar amb les activitats de robòtica necessàries per donar suport a l'excursió de mostreig de microbis.

Aquestes passejades espacials representen contribucions importants a la nostra comprensió de l'entorn de l'espai exterior i el potencial de supervivència i adaptació microbiana. Les dades recollides no només beneficiaran les futures missions espacials, sinó que també contribuiran al nostre coneixement de com la vida pot prosperar en condicions extremes.

Fonts:

– Compte de Twitter dels astronautes de la NASA (@NASA_Astronauts)

– No es proporcionen URL per a les fonts.