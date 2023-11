Nous asteroides reben el nom dels residents de la península de Saanich

By

Els entusiastes de l'astronomia a la península de Saanich tenen alguna cosa a celebrar, ja que dos residents locals, Chris Gainor i Lauri Roche, van ser recentment homenatjats per la Unió Internacional d'Astronomia. El duet es va unir a una llista distingida de 38 individus que tenien asteroides batejats amb ells, consolidant les seves contribucions al camp.

Gainor, un resident de Sidney, va expressar la seva sorpresa en rebre la notícia. Va assenyalar que va ser un honor únic i inesperat, que encara està intentant comprendre completament. El seu asteroide, anomenat 20041 Gainor, resideix al cinturó d'asteroides principal entre Mart i Júpiter, completant una òrbita al voltant del sol cada quatre anys.

Amb una formació impressionant que inclou el periodisme, la presidència de la Royal Astronomical Society of Canada i l'autoria de nombrosos llibres i articles sobre exploració espacial, Gainor veu aquest honor com un reconeixement al seu extens treball. Reconeix humilment la importància de la seva contribució al camp.

Roche, un resident de Brentwood Bay, ha dedicat dècades a educar la gent sobre l'espai. El seu asteroide, anomenat 20035 Lauriroche, encara no s'ha observat a causa de la seva posició actual a l'altre costat del sol. Gainor va esmentar que fins i tot quan l'asteroide està més a prop de la Terra, caldria un telescopi potent per veure'l.

Com a membre actiu de l'Observatori Astrofísic dels Amics del Domini i antic president del capítol de Victòria de la Royal Astronomical Society of Canada, Roche ha fet contribucions significatives a la popularització de l'astronomia a la regió. Gainor la felicita per la seva dedicació i èxits.

Tant Gainor com Roche esperen poder veure els seus respectius asteroides en el futur. Gainor va expressar la possibilitat d'utilitzar el telescopi del Dominion Astrophysical Observatory per observar el seu asteroide quan estigui millor posicionat per a la visibilitat.

Aquest honor no només destaca els èxits d'aquests residents locals, sinó que també il·lumina la passió i la dedicació que els individus de la península de Saanich tenen pel camp de l'astronomia.

FAQ

1. Com es deien aquests asteroides?

La Unió Internacional d'Astronomia va batejar els asteroides amb el nom de Chris Gainor i Lauri Roche per honrar les seves contribucions al camp de l'astronomia.

2. Quin és el cinturó d'asteroides principal?

El cinturó d'asteroides principal és una regió situada entre les òrbites de Mart i Júpiter, on es poden trobar nombrosos asteroides.

3. Es poden veure aquests asteroides des de la Terra?

De moment, els asteroides es troben a l'altra banda del sol i no són visibles. Fins i tot quan estan més a prop, necessiten telescopis potents per observar.

4. Quins són els èxits de Chris Gainor i Lauri Roche?

Chris Gainor té una formació diversa, que inclou periodisme, presidència de la Royal Astronomical Society of Canada i autor de llibres i articles sobre exploració espacial. Lauri Roche ha dedicat dècades a educar la gent sobre l'espai i ha participat activament en diverses organitzacions astronòmiques.