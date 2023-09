El risc que l'asteroide Bennu impacti la Terra el 2182

By

Un informe recentment publicat revela que hi ha 1 de cada 2,700 possibilitats que l'asteroide Bennu, que ha estat rastrejat per la NASA durant gairebé 25 anys, pugui impactar la Terra en el futur. Bennu, un asteroide proper a la Terra, va ser descobert per primera vegada l'any 1999 i té el potencial de derivar cap a l'òrbita de la Terra, potencialment colpejant el planeta el setembre de 2182, segons l'equip científic OSIRIS-REx.

Bennu fa passades properes a la Terra cada sis anys i ja ha tingut tres trobades properes el 1999, el 2005 i el 2011. Els científics implicats en l'estudi, publicat a ScienceDirect, estimen que la probabilitat que Bennu toqui la Terra l'any 2182 és del 0.037% o 1 de cada 2,700.

A l'octubre de 2020, la nau espacial OSIRIS-REx de la NASA, que significa Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security-Regolith Explorer, va fer història tocant breument la superfície de Bennu, recollint una mostra i, després, impulsant l'asteroide. Aquesta missió va suposar la primera vegada que la NASA va recollir amb èxit una mostra d'asteroides a l'espai.

L'astrofísic Hakeem Oluyesi destaca que la mostra recollida de Bennu conté material pur sense contaminació que pot revelar secrets sobre els orígens del nostre sistema solar. Afegeix que hi ha la possibilitat de descobrir molècules biològiques o molècules precursores de la vida.

Si Bennu xoqués amb la Terra, alliberaria una quantitat enorme d'energia, estimada en 1,200 megatones, que és 24 vegades més potent que l'arma nuclear artificial més poderosa. En comparació, l'asteroide que va provocar l'extinció dels dinosaures era equivalent a 10 milions de bombes atòmiques, provocant incendis forestals, tsunamis i un núvol de pols que va bloquejar el sol.

És important que els científics continuïn supervisant Bennu i millorant la nostra comprensió de la seva trajectòria per avaluar la potencial amenaça que suposa per a la Terra. Tot i que les possibilitats d'un impacte el 2182 són relativament baixes, posa de manifest la necessitat d'investigació i desenvolupament continus d'estratègies per mitigar els riscos associats als objectes propers a la Terra.

Fonts: ScienceDirect, IFLScience