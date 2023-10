La NASA alerta d'una petita possibilitat que l'asteroide Bennu toqui la Terra el 2182

By

Segons una teoria recent de la NASA, hi ha una petita possibilitat que l'asteroide Bennu pogués xocar amb la Terra el 24 de setembre de 2182. Aquesta predicció arriba anys després de la infame predicció del calendari maia del món que acabava l'any 2012, que afortunadament no es va fer realitat. . La NASA ha confirmat que, tot i que les possibilitats són extremadament petites, l'impacte potencial donaria lloc a una devastació en un radi de 600 milles del lloc de l'accident, però no una extinció global.

Bennu, un asteroide de tipus B, té un diàmetre d'aproximadament 500 metres i completa una òrbita al voltant del sol cada 1.2 anys. Passa prop de la Terra cada sis anys, fet que fa creure als científics que hi ha un lleuger risc de col·lisió a finals del segle XXII. L'asteroide té aproximadament la meitat de la mida del que es creu que va provocar l'extinció dels dinosaures.

La NASA ja està treballant en un pla per evitar la col·lisió de Bennu amb la Terra. Si l'asteroide impactés, la força seria equivalent a la de 22 bombes atòmiques. L'agència espacial pretén desenvolupar estratègies per desviar o destruir les amenaces potencials dels asteroides en el futur.

En notícies recents, l'equip Orígens, Interpretació espectral, Identificació de recursos i Explorador de Regoli de seguretat (OSIRIS-REx) de la NASA va recollir amb èxit una mostra de roques i pols de Bennu. Aquesta missió ajudarà els científics a aprendre més sobre la composició i les característiques dels asteroides potencialment perillosos que podrien representar una amenaça per a la Terra.

És crucial que els científics continuïn supervisant i estudiant asteroides propers a la Terra com Bennu per entendre millor aquests objectes i desenvolupar estratègies per protegir el nostre planeta dels impactes potencials. Els esforços en curs de la NASA en investigació i mitigació d'asteroides posen de manifest la importància de la defensa planetària i la necessitat de mantenir-se atents a les possibles amenaces còsmiques.

Fonts:

– Pàgina d'Instagram d'Inside History

– Asteroid mission.org

- NASA