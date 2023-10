Un asteroide més a prop que la Lluna: l'asteroide 2023 TK15 apropant-se a la Terra

La NASA ha emès una alerta sobre un asteroide que s'espera que passi la Terra a una distància increïblement propera d'aproximadament 379,994 quilòmetres, que és encara més a prop que la Lluna. S'espera que l'asteroide, designat com a Asteroide 2023 TK15, s'aproximi més a prop el 20 d'octubre de 2023.

L'asteroide 2023 TK15 pertany al grup Apol·lo d'asteroides propers a la Terra, que inclou roques que creuen la Terra amb semi-eixos majors més grans que el de la Terra. Aquests asteroides reben el nom de l'asteroide Apol·lo de 1862 descobert per Karl Reinmuth. La NASA ha fet un seguiment diligent d'aquests objectes propers a la Terra per garantir la seguretat del nostre planeta.

Els científics van utilitzar tecnologia avançada, com ara el telescopi NEOWISE, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) i Catalina Sky Survey, entre d'altres, per descobrir l'asteroide 2023 TK15.

Viatjant a una velocitat d'uns 79,085 quilòmetres per hora, que és més ràpid que un transbordador espacial, l'asteroide ja està en marxa. Passarà per la Terra a una distància de 379,994 quilòmetres, més a prop que la distància de la Lluna de 384,400 quilòmetres del nostre planeta.

Malgrat el seu enfocament proper, l'asteroide 2023 TK15 es considera no amenaçador a causa de la seva mida relativament petita. La NASA calcula que mesura entre 130 i 150 peus d'amplada, aproximadament la mida d'un avió. Aquesta trobada és la primera vegada que aquest asteroide ha estat classificat com a objecte proper a la Terra (NEO) i el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA ha confirmat que no hi haurà aproximacions futures, batejant-lo com "possiblement l'última trobada propera".

Curiosament, aquest esdeveniment segueix a diversos altres sobrevols recents d'asteroides. El 13 d'octubre, l'asteroide 2023 TC1, l'asteroide 2023 TB4, l'asteroide 2021 NT14, l'asteroide 2023 TU5 i l'asteroide 2023 TD4 també van tenir les seves aproximacions més properes a la Terra. Aquests asteroides eren de mida més gran i s'acostaven al planeta a una velocitat d'1.7 milions de quilòmetres per hora.

Com que l'impacte potencial dels asteroides continua sent un tema de preocupació, més investigacions i esforços de control són vitals per garantir la seguretat del nostre planeta.