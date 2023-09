La NASA revela detalls de l'aproximació propera a la Terra de l'asteroide 2023 RU

La NASA ha anunciat que un asteroide, anomenat Asteroid 2023 RU, farà una aproximació propera a la Terra avui, 11 de setembre. L'agència ha estat rastrejant l'òrbita de l'asteroide mitjançant diversos satèl·lits i telescopis, i ha recopilat informació crucial sobre el seu enfocament.

L'asteroide 2023 RU és un membre del grup Apol·lo d'asteroides propers a la Terra, que són roques espacials que travessen l'òrbita de la Terra. Aquests asteroides reben el nom de l'asteroide Apol·lo de 1862, descobert per l'astrònom alemany Karl Reinmuth. La NASA estima que l'asteroide 2023 RU té entre 65 peus i 130 peus d'amplada, cosa que el fa comparable en mida a un avió.

Tanmateix, malgrat la seva mida, l'asteroide 2023 RU no està classificat com a asteroide potencialment perillós i no s'espera que suposi cap amenaça per a la Terra. Farà la seva aproximació més propera al planeta a una distància de 4 milions de quilòmetres, movent-se a una velocitat de 72951 quilòmetres per hora.

Aquesta aproximació propera de l'asteroide 2023 RU és significativa perquè serà la primera vegada que aquest asteroide en particular s'acosta a la Terra. Segons la cerca de base de dades de cos petits de la NASA, no s'ha previst cap altre enfocament proper per al futur proper.

En notícies relacionades, la NASA va realitzar la seva primera prova de defensa planetària l'any passat anomenada prova de redirecció d'asteroides dobles (DART). Aquesta prova reeixida va implicar desviar l'asteroide potencialment perillós Didymos del seu curs de col·lisió amb la Terra. Tanmateix, els investigadors han descobert un comportament peculiar de la lluna de Didymos, Dimorphos. Sembla que Dimorphos s'ha anat alentint en la seva òrbita al voltant de Didymos, contràriament a les expectatives inicials.

Aquestes trucades properes amb asteroides serveixen com a recordatori de la importància dels esforços continuats per rastrejar i comprendre aquestes roques espacials. Les tecnologies desenvolupades per agències espacials com la NASA i l'ESA permeten als científics controlar i, potencialment, desviar els asteroides per evitar possibles escenaris d'impacte.

Fonts: NASA, ESA