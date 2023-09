Arianespace llançarà un petit satèl·lit geoestacionari per a Intelsat a Ariane 6

Arianespace ha signat un contracte amb Intelsat per llançar el satèl·lit IS-45 el primer semestre del 2026. El satèl·lit es llançarà a l'Ariane 6, concretament a la variant Ariane 64. El satèl·lit IS-45, amb un pes d'una tona, portarà una càrrega útil de 12 transpondedors de banda Ku. Es basa en la plataforma HummingSat desenvolupada per Swissto12 amb el suport de l'Agència Espacial Europea.

Aquest contracte fa gairebé 40 anys des que Arianespace va dur a terme el seu primer llançament per a Intelsat, posant el satèl·lit Intelsat 507 en òrbita geoestacionària l'octubre de 1983. No obstant això, el mercat dels satèl·lits geoestacionaris ha canviat significativament des de llavors. Un cop el nucli del mercat de llançament comercial, la demanda d'aquests satèl·lits ha disminuït en els últims anys a causa de l'augment de les constel·lacions de banda ampla a l'òrbita terrestre baixa.

Stéphane Israël, director general d'Arianespace, destaca aquest canvi en la demanda, afirmant que ara hi ha menys satèl·lits geoestacionaris que es demanen i que no són tan pesats com abans. Malgrat aquest descens, les empreses de llançament encara consideren important el mercat de l'òrbita geoestacionària comercial (GEO). Tory Bruno, director general de United Launch Alliance, creu que aquest mercat es mantindrà estable al voltant de 10 llançaments per any. Tom Ochinero, vicepresident de vendes comercials de SpaceX, també subratlla la importància del mercat GEO i rebutja la narrativa de la desaparició dels llançaments de GEO.

Tanmateix, els executius reconeixen que el principal motor de la demanda de llançament ara són les constel·lacions de banda ampla. El disseny d'aquestes constel·lacions requereix un ritme constant de llançaments, fins i tot després que s'hagi completat el sistema, ja que es substitueixen els satèl·lits antics. Israel assenyala que, tot i que GEO encara està present, les constel·lacions són ara el motor més fort per al creixement.

