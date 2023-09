L'estudi del volcà Argyle identifica una pista per trobar nous dipòsits de diamants

By

Investigadors de la Universitat de Curtin han fet un descobriment important en l'estudi de roques riques en diamants del volcà Argyle a l'oest d'Austràlia. Han identificat el tercer ingredient que faltava necessari per a la formació de valuosos diamants roses. Aquesta troballa podria tenir un impacte profund en la recerca global de nous jaciments de diamants.

L'estudi, publicat a Nature Communications, revela que, a més del carboni a les profunditats de la Terra i les forces de les plaques tectòniques que xoquen, la presència de diamants rosats a la superfície de la Terra requereix continents que es van "estirar" durant la ruptura continental centenars de milions de fa anys. Aquest estirament va crear buits a l'escorça terrestre a través dels quals podia pujar el magma portador de diamants.

L'investigador principal, el doctor Hugo Olierook, explica que s'estima que Argyle té 1.3 milions d'anys, la qual cosa la fa 100 milions d'anys més antiga del que es creia anteriorment. La seva formació està relacionada amb la ruptura d'un antic supercontinent. La regió on es troba el jaciment de diamants d'Argyle va ser el resultat d'una col·lisió entre la regió de Kimberley i el nord d'Austràlia, creant una cicatriu a la terra que mai es curarà del tot.

El Dr. Olierook subratlla que la combinació de carboni profund, col·lisió continental i estirament de la terra és crucial per trobar diamants rosats. Creu que mitjançant la identificació d'aquests tres ingredients, és possible descobrir nous dipòsits de diamants, similars a la famosa mina Argyle, que abans va ser la font de diamants naturals més gran del món.

No obstant això, el doctor Olierook reconeix que la recerca de nous dipòsits de diamants rosados ​​suposarà reptes. La majoria de dipòsits de diamants s'han trobat al mig dels continents antics perquè els volcans exposats són més fàcils de localitzar. El volcà Argyle, situat a la intersecció de dos continents antics, ha produït més del 90 per cent dels diamants roses del món.

El coautor i geòleg principal Murray Rayner de Rio Tinto subratlla la importància de l'edat i la ubicació del volcà Argyle per entendre la formació d'aquestes rares i preuades joies. L'estudi va ser realitzat per investigadors afiliats al Centre John de Laeter de la Universitat de Curtin, al Grup de Sistemes Minerals i al Grup de Recerca de Dinàmica de la Terra.

En conclusió, el descobriment de la tercera pista necessària per identificar nous jaciments de diamants obre noves possibilitats per a l'exploració de diamants. Els investigadors ara tenen una millor comprensió de les condicions necessàries per a la formació de diamants rosats i continuaran buscant possibles volcans amb diamants a Austràlia i altres regions.

Font: Curtin University, Nature Communications.