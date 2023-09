Imants reutilitzats utilitzats en experiments de física innovadors

By

Científics del Laboratori Nacional d'Argonne del Departament d'Energia dels Estats Units estan reutilitzant imants de la font avançada de fotons (APS) del laboratori per utilitzar-los en una nova màquina construïda pel Brookhaven National Laboratory i la Thomas Jefferson National Accelerator Facility. Aquests imants s'utilitzaran a l'Electron-Ion Collider (EIC), un col·lisionador de partícules d'última generació que proporcionarà nous coneixements sobre l'estructura fonamental de la matèria.

Els imants APS, que s'estan substituint per una tecnologia més avançada, encara es troben en perfecte estat de funcionament. En reutilitzar aquests imants, els laboratoris estan estalviant diners i reduint els residus. Christoph Montag de Brookhaven estima que aquesta col·laboració permetrà estalviar als contribuents aproximadament 10 milions de dòlars.

L'EIC adquirirà uns 700 imants d'Argonne, que es divideixen en dues categories: quadrupols i sextupols. Els imants quadrupols actuen com a lents per enfocar el feix d'electrons, mentre que els imants sextupols corregeixen les aberracions introduïdes pels quadrupols. Afortunadament, els imants APS es poden integrar fàcilment a l'EIC amb un reacondicionament mínim.

Aquest ús d'imants reciclats no només demostra el compromís dels laboratoris nacionals amb les pràctiques sostenibles, sinó que també contribueix a l'avenç de les fronteres científiques. John Byrd d'Argonne veu l'EIC com el projecte accelerador més ambiciós mai dut a terme pel Departament d'Energia. Afirma: "En construir l'EIC, els científics estan combinant tots els aspectes del que hem après sobre la construcció d'acceleradors. A Argonne, no només oferim imants, sinó també experiència en el disseny d'instal·lacions".

Mitjançant la reutilització dels imants i la col·laboració entre laboratoris, la comunitat científica pot evitar problemes de la cadena de subministrament i maximitzar els recursos. L'EIC estarà preparat per fer descobriments innovadors en física nuclear, gràcies als imants reutilitzats i l'esforç col·lectiu dels científics de diverses institucions.

Definicions:

– Imants: Objectes amb un camp magnètic que poden atraure o repel·lir determinats materials.

– Col·lisionador de partícules: un tipus d'instrument científic que accelera les partícules subatòmiques i les fa xocar, permetent als científics estudiar les propietats fonamentals de la matèria.

– APS: Advanced Photon Source, una instal·lació d'usuaris de l'Oficina de Ciència del DOE que produeix raigs X d'alta energia per a la investigació científica.

– EIC: Electron-Ion Collider, una màquina d'última generació que xoca electrons i ions per estudiar l'estructura de la matèria.

Fonts:

– Laboratori Nacional d'Argonne del Departament d'Energia dels EUA

- Laboratori Nacional de Brookhaven

- Thomas Jefferson National Accelerator Facility