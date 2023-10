Un nou estudi suggereix que els asteroides ultradensos poden contenir elements superpesants

Un estudi recent ha trobat que certs asteroides ultradensos del nostre sistema solar podrien estar compostos per elements superpesants que mai s'han observat a la Terra. Aquests asteroides tenen una densitat molt superior a la de la matèria convencional que es troba al nostre planeta, cosa que fa que la seva composició sigui única i intrigant per als científics.

Un exemple és l'asteroide 33 Polyhymnia, situat al cinturó d'asteroides principal entre Mart i Júpiter. La densitat de Polyhymnia és tan extrema que no es pot comparar amb res a la Terra. Això ha portat els investigadors a creure que aquest i altres asteroides similars podrien consistir en tipus de matèria no descoberts que no es poden explicar mitjançant la física convencional.

L'estudi, realitzat per Johann Rafelski i els seus col·legues de la Universitat d'Arizona, es va centrar en objectes compactes ultradensos (CUDO). Aquests cossos astronòmics tenen una densitat de massa superior a la de l'osmi, que és l'element natural més dens de la Terra. Els investigadors proposen que asteroides com Polyhymnia poden estar compostos per elements amb nombres atòmics superiors a 118, que mai s'havien observat abans.

L'estudi, que ha estat acceptat per a la seva publicació a l'European Physical Journal Plus, suggereix que hi pot haver una "illa d'estabilitat nuclear" al voltant dels números atòmics 164, on podrien existir elements superpesants. Encara que els elements més enllà del nombre atòmic 118 són actualment teòrics i inestables, s'espera que la densitat d'aquests elements augmenti més avall a la taula periòdica.

Si es confirma que certs asteroides del cinturó d'asteroides contenen elements inaconseguibles, podrien convertir-se en objectius futurs per a missions mineres. La possibilitat d'obtenir elements superpesants, fins i tot aquells que actualment són inestables o no observats, des del nostre propi sistema solar és una perspectiva apassionant.

En conclusió, aquest estudi posa de manifest l'existència potencial d'elements superpesants en asteroides ultradensos, que podrien proporcionar informació important sobre la composició del nostre sistema solar i obrir noves vies per a futures exploracions i extracció de recursos.

Font: Elements superpesants i matèria ultradensa, Springer