El satèl·lit meteorològic de l'Àrtic: millora les previsions meteorològiques a l'Àrtic

Una missió innovadora està en marxa per revolucionar les previsions meteorològiques a l'Àrtic. El satèl·lit meteorològic de l'Àrtic, desenvolupat per l'Agència Espacial Europea (ESA), té com a objectiu abordar la manca de dades per fer previsions precises a curt termini en aquesta regió. El satèl·lit, construït en només 36 mesos mitjançant l'enfocament New Space, ara s'ha transportat des de l'OHB a Suècia fins a Alemanya per a una sèrie de proves crucials.

Els satèl·lits tradicionals en òrbites geoestacionàries i polars proporcionen dades valuoses per a la previsió meteorològica. Tanmateix, el seguiment de l'Àrtic ha estat insuficient a causa de la manca de visibilitat dels satèl·lits geoestacionaris. El satèl·lit meteorològic de l'Àrtic, que serveix de prototip per a la potencial constel·lació EPS-Sterna, pretén canviar-ho.

La missió EPS-Sterna preveu una constel·lació de sis microsatèl·lits en tres plans orbitals per proporcionar un flux continu de dades de temperatura i humitat des de tots els llocs de la Terra. Aquesta constel·lació permetria la predicció meteorològica a curt termini, o "nowcasting", a l'Àrtic, així com millorar les previsions meteorològiques globals. El conjunt de sis microsatèl·lits es reompliria tres vegades.

Abans que la missió EPS-Sterna es converteixi en una realitat, el prototip del satèl·lit del temps àrtic ha de demostrar la seva eficàcia. El satèl·lit està equipat amb un radiòmetre de microones d'escaneig creuat de 19 canals d'última generació, dissenyat per proporcionar sondes d'alta resolució d'humitat i temperatura de l'atmosfera en totes les condicions meteorològiques.

El satèl·lit s'ha sotmès a proves crucials, inclosa la verificació dels enllaços entre el satèl·lit i el centre de control de la missió. Ara s'està sotmetent a una campanya de proves ambientals a IABG a Alemanya, on estarà exposat a vibracions d'enlairament, soroll i condicions de temperatura extremes experimentades a l'òrbita. Un cop finalitzades aquestes proves, el satèl·lit tornarà a OHB a Suècia per a les comprovacions finals abans de ser transportat al lloc de llançament de SpaceX a Vandenberg, Califòrnia.

La data prevista de llançament del satèl·lit del temps àrtic és l'1 de juny de 2024 a bord d'un coet Falcon 9. Si té èxit, aquesta missió marcarà una fita significativa en la millora de les capacitats de previsió meteorològica a l'Àrtic i més enllà.

FAQ

Quin és l'objectiu del satèl·lit del temps àrtic?

El satèl·lit meteorològic de l'Àrtic té com a objectiu millorar les previsions meteorològiques a l'Àrtic, que actualment no tenen dades precises a curt termini.

Què és la constel·lació EPS-Sterna?

La missió EPS-Sterna és una constel·lació potencial de sis microsatèl·lits que proporcionaria dades contínues de temperatura i humitat des de tots els llocs de la Terra, permetent la previsió meteorològica a curt termini i millorant les previsions meteorològiques globals.

Quan es llançarà el satèl·lit del temps àrtic?

Està previst que el satèl·lit sigui llançat l'1 de juny de 2024 a bord d'un coet Falcon 9.

Com contribuirà el satèl·lit a la previsió meteorològica?

Equipat amb un radiòmetre de microones d'escaneig de pistes creuades de 19 canals, el satèl·lit recopilarà dades d'humitat i temperatura d'alta resolució en totes les condicions meteorològiques, millorant la precisió de les previsions meteorològiques a l'Àrtic i a nivell mundial.