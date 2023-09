Els humans van construir estructures de fusta fa mig milió d'anys, segons l'estudi

Investigadors de la Universitat de Liverpool i la Universitat d'Aberystwyth han descobert proves que els humans estaven construint estructures de fusta fa mig milió d'anys. L'equip va excavar fusta ben conservada al jaciment arqueològic de les cascades de Kalambo a Zàmbia, que data d'almenys 476,000 anys, anterior a l'evolució de l'Homo sapiens. Les marques de tall d'eines de pedra a la fusta proporcionen evidència que els primers humans van donar forma i van unir dos troncs grans per crear una estructura, possiblement una plataforma o part d'un habitatge.

Aquesta troballa desafia la visió predominant que els humans de l'edat de pedra eren nòmades. La regió proporcionava una font perenne d'aigua i una gran quantitat d'aliments, permetent a aquests humans establir-se i construir estructures. El descobriment d'estructures de fusta demostra que aquests primers humans posseïen intel·ligència, imaginació i habilitats per crear alguna cosa que mai abans havia existit.

L'equip d'investigació va utilitzar noves tècniques de datació per luminescència per determinar l'edat de les troballes. En analitzar l'última vegada que els minerals de la sorra circumdant van ser exposats a la llum solar, els investigadors van poder col·locar la fusta a una edat de mig milió d'anys. Aquest nou mètode de datació té implicacions importants per entendre l'evolució humana i permet datar més enrere en el temps.

El jaciment de les cascades de Kalambo, situat al riu Kalambo, es troba a la frontera de Zàmbia i la regió de Rukwa de Tanzània. És conegut per la seva importància arqueològica i ha estat nominat per a la seva inclusió a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Les recents troballes posen de manifest la importància del lloc i els investigadors defensen el seu reconeixement com a Patrimoni de la Humanitat de les Nacions Unides.

Aquesta investigació forma part del projecte més ampli "Deep Roots of Humanity", finançat pel Arts and Humanities Research Council del Regne Unit. Té com a objectiu investigar com es va desenvolupar la tecnologia humana a l'edat de pedra. El projecte inclou la col·laboració amb la Comissió Nacional de Conservació del Patrimoni de Zàmbia, el Museu Livingstone, el Museu Moto Moto i el Museu Nacional de Lusaka. Els investigadors preveuen que sorgiran més descobriments emocionants de les sorres plenes d'aigua del lloc de les cascades de Kalambo.