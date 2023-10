Asteroide recentment descobert per passar de prop la Terra

By

En els últims anys, s'ha acceptat àmpliament que l'impacte d'un asteroide va ser la causa més probable de l'extinció dels dinosaures. La hipòtesi d'Alvarez, la teoria predominant que explica aquest esdeveniment d'extinció, suggereix que un asteroide va xocar amb la Terra fa aproximadament 65 milions d'anys, la qual cosa va provocar l'eradicació de nombroses espècies de dinosaures. L'evidència que recolza aquesta teoria inclou el descobriment del cràter d'impacte, conegut com el cràter Chicxulub, situat sota la península de Yucatán a Mèxic. Segons la hipòtesi, l'impacte de l'asteroide hauria desencadenat marejos massius i hauria creat un cràter de 140 km d'ample. Els residus haurien estat expulsats a l'espai, cobrint la Terra en un escenari nuclear semblant a l'hivern, donant com a resultat la desaparició dels dinosaures.

En un desenvolupament recent, l'Oficina de Coordinació de Defensa (PDCO) de la NASA, responsable del seguiment dels objectes propers a la Terra (NEO), ha fet llum sobre un asteroide que s'espera que passi de prop per la Terra avui. Designat asteroide 2023 UH pel Centre d'Estudis d'Objectes Prop de la Terra (CNEOS) de la NASA, es preveu que aquesta roca s'aproximi fins a 2.5 milions de quilòmetres al nostre planeta el 20 d'octubre. Actualment, s'està llançant cap a la Terra a una velocitat d'aproximadament 39,932 quilòmetres. per hora, només per sota de la velocitat d'un míssil balístic intercontinental (ICBM).

Pertany al grup Apol·lo d'asteroides propers a la Terra, l'asteroide 2023 UH forma part d'una classe de roques espacials que es creuen amb l'òrbita de la Terra i tenen semieixos majors més grans que els de la Terra. Aquests asteroides van rebre el nom del colossal asteroide Apol·lo de 1862, descobert per primera vegada per l'astrònom alemany Karl Reinmuth als anys trenta.

La NASA també ha proporcionat informació sobre la mida de l'asteroide 2023 UH, afirmant que no arriba a ser classificat com a "asteroide potencialment perillós" a causa de la seva mida relativament petita. Mesurant entre 52 i 118 peus d'amplada, aquest asteroide és comparable en mida a un avió.

A més, també s'espera que dos asteroides més, l'asteroide 2023 TK15 i l'asteroide 2020 UR, passin per la Terra avui, unint-se a l'asteroide 2023 UH en la seva aproximació propera.

