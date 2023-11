Un nou estudi revela factors complicats darrere del forat d'ozó antàrtic

By

Investigadors de la Universitat d'Otago han realitzat una anàlisi exhaustiva dels canvis produïts al forat d'ozó de l'Antàrtida durant els últims 18 anys. L'estudi, publicat a la revista Nature Communications, aporta una nova llum sobre l'extensió i la profunditat del forat d'ozó, així com els factors que contribueixen a la seva formació.

Contràriament a les creences anteriors que l'esgotament de l'ozó va ser causat principalment pels clorofluorocarburs (CFC), l'estudi suggereix que altres factors complexos també estan jugant un paper important. L'autor principal Hannah Kessenich explica que hi ha una disminució notable de la concentració d'ozó al centre del forat en comparació amb fa dues dècades. Aquesta caiguda d'ozó es pot atribuir als canvis en l'aire que arriba al vòrtex polar sobre l'Antàrtida.

Les troballes desafien la idea que el "problema de l'ozó" s'hagi resolt completament. Kessenich subratlla la importància d'entendre la variabilitat de l'ozó, ja que té un impacte directe en el clima de l'hemisferi sud. Es creu que la interacció del forat d'ozó amb la dinàmica atmosfèrica ha tingut un paper en els recents incendis forestals d'Austràlia, i es preocupa que els seus efectes aviat es puguin estendre a Nova Zelanda.

El Protocol de Mont-real, implementat el 1987, ha estat eficaç per regular la producció i el consum de substàncies químiques que destrueixen la capa d'ozó. Tanmateix, aquesta nova investigació posa de manifest la necessitat de tenir en compte factors addicionals a l'hora d'abordar el forat de l'ozó. Com que la capa d'ozó és un component crític del sistema climàtic de la Terra, aprofundir en la seva variabilitat és essencial per predir i mitigar els futurs reptes ambientals.

Preguntes freqüents Què és el Protocol de Montreal? El Protocol de Mont-real és un acord internacional dissenyat per protegir la capa d'ozó eliminant gradualment la producció i el consum de substàncies que esgoten la capa d'ozó. Què causa la formació del forat d'ozó? El forat d'ozó es forma principalment a causa de la presència de substàncies químiques artificials, com els clorofluorocarburs (CFC), que reaccionen i destrueixen les molècules d'ozó a l'estratosfera. Com afecta el forat d'ozó el clima? El forat d'ozó pot provocar canvis en la dinàmica atmosfèrica i els patrons climàtics, incloses alteracions en els patrons del vent i el clima superficial. Aquests canvis poden tenir impactes locals i globals sobre les condicions meteorològiques i els ecosistemes.