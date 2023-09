El gel marí antàrtic arriba a un mínim rècord, augmentant la preocupació sobre l'impacte del canvi climàtic

L'extensió del gel marí que envolta l'Antàrtida va assolir nivells rècord baixos durant l'hivern, segons el National Snow and Ice Data Center (NSIDC) dels Estats Units. Aquest desenvolupament ha despertat preocupacions entre els científics pel que fa als efectes accelerats del canvi climàtic a la regió del polar sud. La disminució de la cobertura de gel marí pot tenir conseqüències nefastes per a animals com els pingüins, que depenen del gel per criar i criar les seves cries. A més, la reducció de la llum solar reflectida pel gel blanc a l'espai contribueix a l'escalfament global.

El 10 de setembre, l'extensió del gel marí de l'Antàrtida va assolir el seu màxim amb 16.96 milions de quilòmetres quadrats, el màxim hivernal més baix des que es van iniciar els registres per satèl·lit el 1979. Això representa una disminució d'un milió de quilòmetres quadrats en comparació amb el rècord d'hivern anterior establert el 1. NSIDC sènior El científic Walt Meier ho va descriure com un "any rècord extrem".

Tot i que l'Àrtic ja ha experimentat impactes significatius del canvi climàtic, amb el gel marí que s'ha deteriorat ràpidament durant l'última dècada, els efectes sobre el gel marí antàrtic han estat menys certs. No obstant això, el recent canvi cap a condicions rècord baixes a la regió ha despertat la preocupació entre els científics que el canvi climàtic finalment es pugui manifestar a l'Antàrtida.

Un estudi publicat a la revista Communications Earth and Environment a principis d'aquest mes va suggerir que l'escalfament de la temperatura de l'oceà, alimentat en gran part per les emissions de gasos d'efecte hivernacle causats pels humans, està contribuint a la disminució dels nivells de gel marí des del 2016. Aquesta troballa s'alinea amb la necessitat de reduir l'efecte hivernacle. emissions de gasos per protegir ecosistemes fràgils i regions congelades del món.

Es necessiten més anàlisis i investigacions per entendre completament les implicacions d'aquests nivells rècord de gel marí a l'Antàrtida, però és vital que es prenguin mesures per mitigar el canvi climàtic i reduir els impactes negatius al planeta.

Fonts:

- Reuters