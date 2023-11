El forat d'ozó antàrtic: descobrint els factors complexos que afecten la recuperació

By

El forat de l'ozó antàrtic, una preocupació important durant dècades, continua aprofundint a mitjan primavera malgrat les regulacions que prohibeixen els productes químics que destrueixen la capa d'ozó. Tot i que el Protocol de Mont-real de 1987 va restringir amb èxit l'ús de clorofluorocarburs (CFC) responsables de l'esgotament de la capa d'ozó, investigacions recents suggereixen que altres factors poden estar en joc.

Un nou estudi d'investigadors de la Universitat Otago de Nova Zelanda, publicat a la revista Nature Communications, revela que l'àrea coberta pel forat d'ozó antàrtic no s'ha reduït significativament malgrat la disminució dels CFC. A més, el centre del forat indica una disminució dels nivells d'ozó al llarg del temps.

Segons la coautora Annika Seppala, la resposta de l'atmosfera a les condicions climàtiques canviants, possiblement a causa del canvi climàtic, pot estar influint en el procés de recuperació. Aquests canvis atmosfèrics poden estar emmascarant el progrés aconseguit mitjançant les reduccions de CFC. Tot i que el forat d'ozó s'ha anat obrint a finals de setembre, cosa que podria indicar una recuperació, l'estudi destaca que a l'octubre, quan el forat normalment és més gran, el nivell d'ozó a la capa estratosfèrica mitjana ha disminuït un 26 per cent entre el 2004 i el 2022.

L'autor principal, Hannah Kessenich, subratlla que el Protocol de Mont-real i les reduccions de CFC encara estan en bon camí, però les conclusions de l'estudi suggereixen que els grans forats d'ozó recents no es poden atribuir només als CFC. L'anàlisi va excloure les dades de 2002 i 2019, quan els esdeveniments anòmals, com ara les ruptures sobtades del vòrtex polar, van donar lloc a forats d'ozó significativament més petits.

No es pot passar per alt la influència dels esdeveniments externs en els nivells d'ozó. Investigacions anteriors han demostrat que els incendis forestals massius a Austràlia el 2020 van empitjorar el forat d'ozó en un 10 per cent. A més, es creu que l'erupció del volcà Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai davant de Tonga el 2022 va afectar els nivells d'ozó recents.

Tot i que alguns experts plantegen preguntes sobre els resultats de l'estudi, i suggereixen que l'exclusió d'anys específics planteja preocupacions sobre la selecció de dades, la investigació proporciona informació important sobre els factors complexos i polièdrics que influeixen en la recuperació del forat d'ozó antàrtic.

FAQ

P: Com es forma el forat d'ozó antàrtic?

El forat d'ozó antàrtic es forma principalment a causa de la presència de substàncies químiques que destrueixen la capa d'ozó, com els clorofluorocarburs (CFC), que s'acumulen a l'atmosfera. Aquests productes químics es descomponen en presència de la llum solar, alliberant àtoms de clor i brom que destrueixen les molècules d'ozó.

P: Quins són els perills de l'esgotament de la capa d'ozó?

L'esgotament de la capa d'ozó permet que més radiació ultraviolada (UV) del sol arribi a la superfície de la Terra. L'exposició a la radiació UV excessiva pot provocar diversos problemes de salut, com ara càncer de pell, cataractes i danys als ecosistemes marins.

P: Encara s'utilitzen CFC avui dia?

No, els CFC ja no s'utilitzen en aerosols, refrigeradors o altres productes de consum a causa de la prohibició global imposada pel Protocol de Mont-real de 1987. S'han desenvolupat i implementat substituts alternatius i més respectuosos amb el medi ambient.