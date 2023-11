El forat d'ozó antàrtic continua aprofundint, malgrat la reducció de productes químics

By

Les noves investigacions indiquen que el forat de la capa d'ozó antàrtica s'ha anat expandint a mitjan primavera durant les últimes dues dècades, malgrat la prohibició mundial dels clorofluorocarburs (CFC), productes químics que esgoten l'escut de la Terra de la radiació solar nociva. La capa d'ozó, situada entre 11 i 40 quilòmetres per sobre de la superfície de la Terra, juga un paper crucial a l'hora de filtrar gran part de la radiació ultraviolada del Sol, que pot provocar càncer de pell i cataractes.

El Protocol de Mont-real de 1987, que va eliminar amb èxit l'ús de CFC en aerosols i refrigeradors, tenia com a objectiu tancar el forat de l'ozó i restaurar els seus nivells als de 1980. Una recent avaluació recolzada per l'ONU va projectar que la capa d'ozó antàrtica es podria restaurar cap al 2066. , amb la recuperació de l'Àrtic previst per al 2045 i la resta del món d'aquí a dues dècades.

Tanmateix, malgrat la reducció dels CFC, investigadors de la Universitat d'Otago de Nova Zelanda van trobar a través d'un estudi a la revista Nature Communications que l'àrea coberta pel forat d'ozó antàrtic no ha disminuït significativament. De fet, al llarg del temps s'ha produït una disminució dels nivells d'ozó al centre del forat.

L'autor principal de l'estudi, Hannah Kessenich, va destacar que el Protocol de Mont-real i els esforços de reducció de CFC encara estan avançant. Tanmateix, les troballes suggereixen que altres factors, potencialment relacionats amb el canvi climàtic, poden estar impedint la recuperació de la capa d'ozó.

FAQ

Per què és important la capa d'ozó?

La capa d'ozó filtra la radiació ultraviolada del Sol, que pot causar càncer de pell i cataractes.

Quins productes químics van contribuir a l'esgotament de la capa d'ozó?

Es va trobar que els clorofluorocarburs (CFC), abans utilitzats àmpliament en aerosols i refrigeradors, reduïen els nivells d'ozó.

La prohibició dels CFC ha estat eficaç per tancar el forat d'ozó?

La prohibició dels CFC en virtut del Protocol de Mont-real de 1987 ha tingut èxit en reduir-ne l'ús i eliminar-los dels aerosols i les neveres. Tanmateix, el forat d'ozó antàrtic no ha mostrat una reducció significativa.

Quins factors podrien estar impedint la recuperació de la capa d'ozó?

Si bé la reducció dels CFC és un pas important, altres canvis atmosfèrics, potencialment relacionats amb el canvi climàtic, podrien estar emmascarant o contrarestar la recuperació de la capa d'ozó.

Quin impacte tenen aquestes troballes en la cooperació ambiental internacional?

Aquestes troballes posen de manifest la necessitat d'esforços continuats per abordar l'esgotament de la capa d'ozó i la importància de considerar els possibles impactes del canvi climàtic. Destaquen la complexitat dels reptes ambientals i la necessitat contínua de cooperació i recerca internacionals.