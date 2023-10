Els pops antàrtics utilitzen proteïnes especials per sobreviure a temperatures extremes de fred

By

Els pops antàrtics, que viuen en un dels ambients més freds del món, fa temps que han desconcertat els científics amb la seva capacitat de sobreviure en condicions tan extremes. Tanmateix, investigacions recents han posat llum sobre com aquestes criatures intrigants són capaços d'adaptar-se i prosperar al seu hàbitat gelat.

Científics del Laboratori de Biologia Marina de la Universitat de Puerto Rico i de l'Institut Nacional de Trastorns Neurològics i Ictus dels Estats Units han realitzat recentment una investigació per entendre els mecanismes de supervivència dels pops antàrtics. Van descobrir que aquests pops tenen enzims "adaptats al fred" i utilitzen els seus tres cors per bombejar un tipus especial de sang blava que subministra oxigen als seus teixits fins i tot en entorns súper freds.

Els enzims tenen un paper crucial en diverses reaccions bioquímiques dels organismes. En les criatures antàrtiques com els pops, els enzims demostren una flexibilitat única que els permet funcionar a temperatures més baixes. Per exemple, els enzims dels pops més temperats disminueixen significativament en fred extrem, mentre que els enzims dels pops antàrtics són capaços de funcionar de manera eficient.

Els investigadors es van centrar a estudiar un enzim específic anomenat bomba de sodi i potassi, que participa en el transport d'ions i energia dins de les cèl·lules. Van comparar aquest enzim tant en pops antàrtics (Pareledone) com en una espècie temperada anomenada pop de dues taques (Octopus bimaculatus). La bomba antàrtica va funcionar millor a temperatures fredes, i un examen més detallat va revelar que els aminoàcids que formen aquest enzim diferien lleugerament dels de les espècies de pop temperats.

Anàlisis posteriors van demostrar que les mutacions en 12 ubicacions de la seqüència d'aminoàcids antàrtics van conferir resistència al fred. D'aquestes mutacions, es va trobar que tres treballaven juntes per proporcionar la resistència al fred de la bomba. En particular, la majoria d'aquestes mutacions es van localitzar a la interfície entre la bomba i la membrana cel·lular, cosa que suggereix que aquest lloc és crucial per a la capacitat de l'enzim d'adaptar-se al fred extrem.

Els investigadors tenen previst realitzar experiments addicionals per entendre els detalls d'aquestes mutacions i com les bombes de proteïnes dels pops antàrtics permeten que les cèl·lules funcionin a temperatures fredes. Aquesta investigació pot tenir implicacions més àmplies per entendre l'adaptabilitat dels organismes en entorns extrems.

