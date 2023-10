Els pops a l'Antàrtida s'adapten als ambients freds extrems

Els pops de l'Antàrtida han mostrat adaptacions notables que els permeten sobreviure a les condicions fredes i difícils de la regió. Aquestes adaptacions del seu sistema nerviós els permeten viure a les aigües més fredes de l'Antàrtida, on molts altres animals lluitarien per sobreviure.

Comprendre com s'adapta la vida salvatge als entorns extrems és crucial per als investigadors per protegir-los de les possibles amenaces que representen els esdeveniments meteorològics extrems induïts pel canvi climàtic. Les aigües fredes de l'Antàrtida poden ser especialment difícils per a espècies que no estan acostumades a temperatures extremes.

A l'entorn glacial de l'Antàrtida, diverses espècies han desenvolupat la capacitat de generar calor dins dels seus cossos. Això permet que animals com els óssos polars, els pingüins i les foques sobrevisquin a les aigües antàrtiques.

Els pops també han sabut suportar les dures temperatures de l'Antàrtida. Científics del Laboratori de Biologia Marina (MBL) han estudiat les adaptacions úniques d'aquests pops. Han observat els determinants moleculars que els permeten prosperar en aquest entorn extrem.

En comprendre aquestes adaptacions, els investigadors poden obtenir informació valuosa sobre com sobreviuen els animals en entorns més freds. Una de les conclusions clau de l'estudi està relacionada amb l'enzim del sistema nerviós del pop. Aquesta evolució enzimàtica en els ectoterms, que són organismes que depenen de factors ambientals externs per a la regulació de la calor, els permet suportar efectes de temperatura extrems.

Els investigadors també van assenyalar que els pops presenten una adaptació tèrmica important, especialment en els seus enzims solubles, que s'han adaptat a les baixes temperatures de l'Antàrtida. Aquest estudi proporciona un coneixement important sobre les capacitats d'aquestes fascinants criatures.

Una altra adaptació notable dels pops és el seu poderós sistema visual, tal com van descobrir els investigadors publicats a la revista Current Biology. Malgrat l'entorn submarí fosc i desafiant, els pops tenen ulls semblants a una càmera i són capaços de respondre a petites taques clares i fosques. Aquesta visió increïble els ajuda a navegar, evitar els depredadors, camuflar-se al seu entorn i localitzar preses potencials.

Les adaptacions que mostren els pops a l'Antàrtida posen de manifest la resiliència i l'adaptabilitat d'aquestes criatures davant el fred extrem. Una investigació addicional sobre aquestes adaptacions, sens dubte, contribuirà a la nostra comprensió de com sobreviuen els animals en entorns extrems.

