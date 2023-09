Nova tècnica per mesurar distàncies còsmiques amb oscil·lacions acústiques bariòniques

Els astrònoms s'enfronten a un repte important quan es tracta de mesurar distàncies còsmiques a causa de la naturalesa relativista del nostre Univers. Això s'afegeix al fet que quan observem objectes llunyans, no només mirem a través de l'espai, sinó també enrere en el temps. A més, l'expansió del cosmos des del Big Bang complica encara més les mesures de distància.

Per mesurar les distàncies còsmiques, els astrònoms es basen en dos mètodes coneguts col·lectivament com a escala de distància còsmica. El primer mètode consisteix a utilitzar mesures de desplaçament al vermell del fons còsmic de microones (CMB) per determinar distàncies cosmològiques. El segon mètode implica observacions locals mitjançant mesures de paral·laxi, estrelles variables i supernoves.

Tanmateix, hi ha una discrepància entre les mesures de desplaçament cap al vermell del CMB i les mesures locals, conegudes com a Tensió de Hubble. Per abordar aquest problema, un equip d'astrònoms d'universitats xineses i de la Universitat de Còrdova va realitzar una anàlisi estadística de dos anys d'un milió de galàxies. Van desenvolupar una nova tècnica que es basa en les oscil·lacions acústiques bariòniques (BAO) per determinar les distàncies amb més precisió.

Les oscil·lacions acústiques bariòniques són restes del Big Bang que encara es poden observar al cosmos. Aquestes ones es van propagar per la matèria a l'Univers primerenc i es van "congelar en el temps" a mesura que l'Univers es va expandir i refredar. Mitjançant la mesura de la separació entre galàxies en funció de la durada d'aquestes ones, es poden determinar distàncies cosmològiques.

L'equip va utilitzar mètodes estadístics per analitzar prop d'un milió de galàxies de la publicació de dades de l'Enquesta espectroscòpica d'oscil·lació de Baryon (BOSS) combinada amb les enquestes d'imatges heretats de l'instrument espectroscòpic d'energia fosca (DESI). Els investigadors van trobar que el seu mètode identificava amb precisió les ubicacions de les oscil·lacions acústiques bariòniques.

Aquesta nova tècnica, combinada amb altres mètodes de l'escala de la distància còsmica, podria ajudar a resoldre la tensió de Hubble i proporcionar estimacions més precises de les distàncies còsmiques. Això té el potencial de revolucionar la nostra comprensió de l'Univers i il·luminar els misteris de la matèria fosca, l'energia fosca i el comportament de la gravetat a gran escala.

Fonts: EurekAlert, Nature