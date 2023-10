El nou estudi desafia la comprensió del paper de la meteorització de les roques naturals en el cicle del carboni

Un estudi recent realitzat per la Universitat d'Oxford ha desafiat la creença predominant que la meteorització natural de les roques actua com un embornal de diòxid de carboni (CO2). La investigació suggereix que la meteorització de les roques en realitat pot servir com a font important de CO2, comparable a les emissions volcàniques.

En el cicle geològic del carboni, les roques contenen una quantitat substancial de carboni en forma de restes vegetals i animals antigues. Aquestes roques poden absorbir CO2 mitjançant la meteorització química, compensant les emissions contínues dels volcans i jugant un paper vital en la regulació de la temperatura de la Terra.

L'estudi va quantificar un procés addicional pel qual les roques alliberen CO2 a l'atmosfera. Aquest procés es produeix quan les roques que abans es van formar als fons marins antics i s'enterraven amb carboni orgànic resurten, exposant el carboni a l'oxigen i l'aigua, donant lloc a l'alliberament de CO2. Això desafia la comprensió anterior que les roques meteorològiques són només un embornal de CO2.

Mesurar l'alliberament de CO2 del carboni orgànic a les roques ha estat un repte. Tanmateix, els investigadors d'aquest estudi van utilitzar un element traçador, el reni, alliberat a l'aigua quan el carboni orgànic de les roques reacciona amb l'oxigen. Mitjançant la mesura dels nivells de reni a l'aigua del riu, van poder quantificar l'alliberament de CO2.

L'estudi va trobar que les àrees amb alliberament concentrat de CO2 es van localitzar principalment en serralades amb altes taxes d'elevació, on estaven exposades les roques sedimentàries. L'alliberament global de CO2 de la meteorització de les roques es va estimar en 68 megatones de carboni anuals, comparable a les emissions de CO2 dels volcans.

Tot i que les emissions de CO2 de la meteorització de les roques són relativament menors en comparació amb les emissions generades per l'home, entendre aquests processos naturals és essencial per predir i gestionar amb precisió el pressupost de carboni. La investigació futura se centrarà en com el canvi climàtic induït per l'home i les alteracions en l'erosió poden agreujar l'alliberament natural de CO2 de la meteorització de les roques.

