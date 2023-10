Revelada la història oculta del paisatge subglacial de l'Antàrtida

Un recent estudi innovador liderat per la Universitat de Durham ha revelat un antic paisatge format per un riu amagat sota la vasta capa de gel de l'Antàrtida oriental. Mitjançant l'aprofitament de les dades de satèl·lit i les tècniques de sondeig de ràdio eco, els investigadors van aprofundir en el passat de l'Antàrtida, donant llum a la història de la capa de gel i la seva resposta al canvi climàtic.

Amb una àrea extensa de 32,000 quilòmetres quadrats, aquest paisatge recentment descobert ofereix una visió d'una època en què els rius van donar forma a la regió fa més de 14 milions d'anys. Notablement, és anterior a la formació inicial del gel de l'Antàrtida oriental aproximadament 34 milions d'anys. El paisatge consta de valls i carenes de mida comparable a les que es troben al nord de Gal·les, Regne Unit, cosa que suggereix llargs períodes d'estabilitat de temperatura a la zona estudiada, ja que va romandre en gran part intacta pel gel invasió.

El professor Stewart Jamieson, l'autor principal de l'estudi, subratlla el paper fonamental d'aquest paisatge ocult en la regulació del flux de gel i la resposta al canvi climàtic. Compara la terra misteriosa sota la capa de gel de l'Antàrtida oriental amb la superfície de Mart en termes del nostre coneixement limitat.

Aquest descobriment significatiu té implicacions per a la ciència del clima, ja que revela que, malgrat la retirada de la capa de gel durant els períodes més càlids, aquesta regió en particular es va mantenir notablement estable. Aquest coneixement és fonamental per predir com podria reaccionar la capa de gel davant l'escalfament climàtic actual i futur.

El professor Neil Ross de la Universitat de Newcastle, coautor de l'estudi, descriu la troballa com a "amagada a la vista" durant molts anys. Ofereix informació valuosa sobre la història primerenca i a llarg termini de la capa de gel de l'Antàrtida oriental, així com la seva resposta potencial als canvis climàtics futurs.

Aquest avenç es basa en el treball anterior del mateix equip d'investigació i col·laboradors, que va descobrir serralades muntanyoses, sistemes de canyons i llacs amagats sota el gel antàrtic. Subratlla el paper crucial que tenen les imatges de satèl·lit i el son de ràdio per revelar aquests paisatges subglaç.

De manera crucial, aquest descobriment apunta a la possibilitat de més paisatges no descoberts ocults sota la capa de gel de l'Antàrtida oriental. El professor Jamieson confirma que l'exploració contínua d'aquest terreny ocult està en marxa per omplir els buits de les enquestes i aprofundir en la nostra comprensió de com han evolucionat la capa de gel i el seu paisatge subjacent al llarg del temps.

Organitzacions com el Natural Environment Research Council (NERC) del Regne Unit Recerca i Innovació, la National Science Foundation (NSF) i la NASA van tenir un paper vital en donar suport a aquest estudi, proporcionant el finançament necessari per a la recollida de dades i la investigació.

Les troballes de les profunditats de l'Antàrtida continuen desbloquejant la història climàtica de la Terra, oferint informació valuosa sobre els seus reptes passats i futurs. Els antics rius que una vegada fluïen sota el gel ens guien per comprendre i abordar un món canviant.

FAQ

Què va revelar l'estudi de la Universitat de Durham sobre l'Antàrtida?

L'estudi dirigit per la Universitat de Durham va descobrir un paisatge antic format per un riu amagat sota la capa de gel de l'Antàrtida oriental. El paisatge, que abasta una àrea de 32,000 quilòmetres quadrats, suggereix que els rius van donar forma a la regió fa més de 14 milions d'anys, aproximadament 34 milions d'anys abans de la formació inicial de la capa de gel.

Què significa aquest descobriment per a la ciència del clima?

El descobriment de l'antic paisatge subglacial a l'Antàrtida proporciona informació sobre l'estabilitat passada de la regió malgrat la retirada de la capa de gel durant els períodes més càlids. Aquest coneixement és crucial per predir com la capa de gel pot respondre a l'escalfament climàtic actual i futur.

Quina és la importància d'aquest paisatge ocult sota la capa de gel de l'Antàrtida oriental?

El paisatge ocult té un paper fonamental en la regulació del flux de gel i en la comprensió de la resposta de la capa de gel al canvi climàtic. Ofereix informació valuosa sobre la història primerenca i a llarg termini de la capa de gel de l'Antàrtida oriental i la seva resposta potencial als canvis climàtics futurs.

Com es va fer l'estudi?

L'estudi va utilitzar dades de satèl·lit i tècniques de sondeig de ràdio per analitzar el paisatge ocult sota la capa de gel de l'Antàrtida oriental. Això va permetre als investigadors descobrir l'antic paisatge format pel riu i obtenir informació sobre els paisatges subglacials de l'Antàrtida.