Descobriment de precursors de cèl·lules cerebrals antigues en animals simples

Investigadors d'Espanya i Alemanya han fet un descobriment fascinant en animals senzills anomenats placozous, que suggereix que els blocs de construcció de les nostres cèl·lules cerebrals poden haver-se originat fa milers de milions d'anys. Els placozous, criatures diminutes que s'assemblen a un gra de sorra, són organismes primitius que consisteixen en diversos tipus de cèl·lules i no tenen òrgans. Fa uns 800 milions d'anys, vivien als aigües càlides dels mars, on s'alimentaven de microbis i algues.

Els investigadors, dirigits pel biòleg cel·lular Sebastián Najle del Centre de Regulació Genòmica, van trobar cèl·lules especialitzades en placozous que presenten semblances notables amb les neurones que es troben en organismes més complexos. Aquestes cèl·lules, conegudes com a cèl·lules peptidèrgiques, alliberen senyals pèptids per coordinar el comportament dels placozous, tal com ho fan les neurones en altres animals. Tot i que les cèl·lules placozous no són neurones completament desenvolupades, serveixen com un important pas evolutiu.

Mitjançant l'anàlisi genètica i el cribratge microscòpic, l'equip va identificar 14 tipus diferents de cèl·lules peptídiques en placozous. Les cèl·lules comparteixen alguns dels mateixos gens que les nostres pròpies neurones, però no tenen certs components especialitzats necessaris per rebre i generar senyals elèctrics. En comptes d'això, utilitzen proteïnes receptores anomenades GPCR per rebre missatges químics, que són comuns a diversos tipus de cèl·lules animals.

Curiosament, aquestes cèl·lules alliberadores de pèptids estan molt conservades en els placozous, però absents en altres animals primerencs com les esponges i les gelees de pinta. Això suggereix que l'evolució de les cèl·lules secretores de pèptids és anterior al desenvolupament d'altres cèl·lules semblants a neurones. Els investigadors també plantegen preguntes intrigants sobre els orígens evolutius de les neurones. Les neurones van evolucionar una vegada i després van divergir, o van evolucionar diverses vegades en paral·lel?

Comprendre com evolucionen i canvien les cèl·lules amb el temps és crucial per desentranyar la història de l'evolució de la vida. Els placozous, juntament amb altres animals models no tradicionals com els ctenòfors i les esponges, contenen secrets fascinants que els científics tot just comencen a descobrir.

Font: Cèl·lula