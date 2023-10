Els microbis que sobreviuen dels minerals podrien contenir pistes sobre la història de la Terra

Els científics han fet un descobriment fascinant sobre microorganismes antics anomenats metanògens que podrien donar llum a la història de la Terra. Els metanògens són organismes únics que no utilitzen la llum solar per obtenir energia i són sensibles a l'oxigen. Obtenen la seva energia descomposant roques i minerals del seu entorn, produint metà en el procés.

La reducció del metà i l'augment de l'oxigen a l'atmosfera terrestre fa uns 2.4 milions d'anys ha desconcertat els científics durant anys. El coautor de l'estudi, Eric Boyd, explica que això va coincidir amb una disminució de les poblacions de metanogen. Una teoria suggereix que els metanògens s'enfrontaven a una major competència pels recursos d'altres organismes, fent que el seu nombre disminuís. Una altra teoria proposa que els canvis en els patrons volcànics van provocar una disminució del níquel disponible, que és essencial perquè els metanògens sobrevisquin.

Tanmateix, la investigació recent va trobar que els metanògens que depenen del níquel poden sobreviure amb quantitats de níquel molt més baixes del que es creia anteriorment. Aquests microorganismes tenen la capacitat d'emmagatzemar i acumular níquel dins d'ells mateixos, permetent la seva supervivència fins i tot en entorns on el níquel és escàs.

Per entendre aquest procés, l'equip de Boyd va cultivar metanògens en quantitats variables de níquel i va observar la seva resposta. Mitjançant la mesura de la quantitat de metà produïda, van estimar les taxes de creixement i supervivència dels metanògens. Mitjançant tècniques espectroscòpiques, van poder determinar la quantitat de níquel emmagatzemat a les cèl·lules.

Les implicacions d'aquest estudi van més enllà de l'àmbit científic. Boyd creu que una comprensió més profunda d'aquest procés de biomineria podria conduir al desenvolupament de tecnologies mineres amb menys impacte ambiental. Destaca tres aspectes clau de la investigació: el descobriment que les cèl·lules poden obtenir níquel dels minerals, la capacitat dels metanògens de prosperar amb concentracions baixes de níquel i la seva capacitat per acumular-lo per a un ús futur.

Aquesta investigació no només proporciona informació sobre com es va originar la vida a la Terra, sinó que també ofereix pistes sobre com crear un entorn habitable per a altres formes de vida. En desentranyar els misteris de la supervivència del metanogen, els científics estan un pas més a prop d'entendre la història antiga del nostre planeta.

Font: aquest article es basa en la informació de la següent [font](URL).