Els científics descobreixen estructures de fusta de gairebé mig milió d'anys a l'Àfrica

Un estudi recent publicat a la revista Nature revela el descobriment d'estructures de fusta de gairebé mig milió d'anys a l'Àfrica. Aquesta troballa fa retrocedir significativament el registre històric de la fusteria estructural, ja que anteriorment els exemples més antics eren plataformes de 9,000 anys a la vora d'un llac britànic.

Els troncs van ser desenterrats a prop de les cascades de Kalambo a Zàmbia per un equip internacional de científics. Es va trobar que aquests troncs estaven entallats i afilats, cosa que suggereix una artesania humana intencionada. Aquesta és una troballa important, ja que els productes de fusta antics són extremadament rars a causa de la degradació de la matèria orgànica amb el temps.

Els investigadors creuen que els primers humans a l'Àfrica utilitzaven la fusta per a creacions més ambicioses, com ara plataformes o passarel·les, a més d'eines com llances i pals d'excavació. No obstant això, la finalitat exacta d'aquestes estructures de fusta encara es desconeix.

L'edat dels artefactes de fusta es va determinar mitjançant noves tècniques de datació que mesuren l'energia atrapada en grans de quars. Els investigadors van trobar que els objectes es remunten a tres edats diferents: fa 487,000 anys, fa 390,000 anys i fa 324,000 anys. Aquestes troballes suggereixen que la gent va viure al costat del riu durant milers de generacions o hi va tornar periòdicament.

El descobriment d'aquestes antigues estructures de fusta proporciona informació valuosa sobre les habilitats i capacitats dels nostres primers avantpassats. L'artesania intencionada demostrada en donar forma als troncs amb destrals i eines de raspat posa de manifest la sofisticació de les seves habilitats per treballar la fusta.

Preservant aquests artefactes mitjançant fotografies d'alta resolució, els científics van poder estudiar i interpretar els mètodes d'artesania emprats pels nostres primers avantpassats. Aquest descobriment no només amplia el nostre coneixement de la història humana, sinó que també posa l'accent en la importància de documentar i preservar artefactes antics per a futures investigacions.

