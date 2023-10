Es confirma que les petjades fossilitzades al parc nacional de White Sands tenen entre 21,000 i 23,000 anys

By

Un nou estudi ha proporcionat proves addicionals per donar suport a l'estimació d'edat de les petjades fossilitzades trobades al parc nacional de White Sands. Les petjades, datades inicialment el 2021, van provocar un debat científic sobre la seva precisió. Tanmateix, les investigacions posteriors que utilitzen diferents mètodes de datació donen suport constantment a la conclusió que les petjades tenen entre 21,000 i 23,000 anys.

La datació original de les petjades es va basar en la datació amb radiocarboni de llavors d'una planta aquàtica trobada en les impressions fossilitzades. Tanmateix, hi havia preocupacions que les edats poguessin ser inexactes a causa de la possibilitat que les plantes aquàtiques adquireixin carboni dels àtoms de carboni dissolts a l'aigua, en lloc de l'atmosfera. Per reforçar i reavaluar l'evidència, els investigadors van recórrer a la datació amb radiocarboni del pol·len de coníferes. Aquest mètode evita el problema de datar les plantes aquàtiques i proporciona una comparació directa amb les estimacions d'edat originals. Les edats del pol·len eren estadísticament idèntiques a les edats de llavors corresponents, confirmant els resultats originals.

Els investigadors també van utilitzar un mètode de datació anomenat luminescència estimulada òpticament per donar suport a les seves troballes. Aquest mètode data l'última vegada que els grans de quars van ser exposats a la llum solar i va proporcionar una edat mínima de ~ 21,500 anys per a les mostres de quars dins de les capes que portaven la petjada.

Amb tres línies d'evidència que apunten al mateix rang d'edat, els investigadors confien en la seva conclusió que les petjades tenen de fet entre 21,000 i 23,000 anys. Aquesta investigació no només confirma l'edat de les petjades, sinó que també proporciona informació sobre les condicions ambientals en aquell moment, ja que les mostres de pol·len indiquen condicions glacials fredes i humides.

L'estudi, realitzat per científics de l'USGS, el Laboratori Nacional Lawrence Livermore, el Servei de Parcs Nacionals i institucions acadèmiques, il·lumina la presència d'humans a Amèrica del Nord durant l'últim màxim glacial. La investigació en curs a White Sands té com a objectiu entendre les condicions ambientals que van permetre que la gent prosperés a la regió durant aquest període.

Font: "Les estimacions d'edat independents resolen la controvèrsia de les petjades humanes antigues a White Sands" - Jeffery S. Pigati et al. Ciència, 2023.

Definicions:

– Datació per radiocarboni: mètode utilitzat per determinar l'edat dels objectes que contenen carboni a partir de la desintegració d'isòtops de radiocarboni.

– Luminescència òpticament estimulada: un mètode de datació que mesura el temps des que determinats minerals van ser exposats per última vegada a la llum solar.

– Últim màxim glacial: període durant l'últim període glacial en què les capes de gel estaven en la seva màxima extensió.

Fonts:

– https://www.sciencemag.org/doi/10.1126/science.adh5007