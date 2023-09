Nous fòssils revelen coneixements sobre la colonització de la terra per part de cianobacteris

Les reconstruccions en 3D detallades de fòssils descoberts a Escòcia estan il·lustrant com la vida microbiana va afectar els primers ecosistemes terrestres. Els fòssils pertanyen a una espècie de cianobacteris anomenada Langiella scourfieldii, que va prosperar entre les primeres plantes terrestres fa més de 400 milions d'anys al període Devonià primerenc. Segons un estudi publicat a iScience, aquests fòssils són l'exemple més antic conegut de la família de cianobacteris Hapalosiphonaceae que ha colonitzat terra.

Els cianobacteris, un grup de microorganismes antics, van tenir un paper crucial en la formació de la vida a la Terra. Estan ben documentats a les roques marines, però entendre la seva colonització de la terra encara és un tema d'estudi. Els cianobacteris es troben en diversos ambients, com ara oceans, aigua dolça, sòls humits i fins i tot roques antàrtiques. Es dediquen a la fotosíntesi, semblant a les plantes, i són coneguts per les seves extenses floracions que fan que les superfícies de l'aigua siguin blau-verdes.

Al Devonià primerenc, els cianobacteris van complir les mateixes funcions ecològiques que avui. Eren importants per a la fotosíntesi i servien com a font d'aliment per a altres organismes. Aquests microorganismes probablement es van originar en entorns d'aigua dolça i van començar a colonitzar la terra a principis de la seva història, potencialment competint amb les primeres plantes per l'espai.

El descobriment dels fòssils de Langiella scourfieldii va ser possible gràcies als moderns microscopis 3D. Es va confirmar que aquests fòssils, juntament amb els trobats el 1959, eren de la mateixa espècie. La presència de "veritables ramificacions" en aquests fòssils, un patró de creixement característic dels cianobacteris, va confirmar la seva presència a l'ecosistema del Devonià primerenc.

El paisatge del Devonià primerenc a Aberdeenshire, on es van trobar els fòssils, hauria semblat molt diferent de l'actual. Escòcia estava situada a prop de l'equador, experimentant un clima tropical a subtropical. El Rhynie Chert, el jaciment fòssil, consistia en planes sorrenques amb basses poc profundes d'aigua dolça a aigua salobre. L'activitat volcànica i les aigües termals van fer que la zona fos semblant a l'actual Parc Nacional de Yellowstone. La biodiversitat d'aquest període es va centrar principalment al voltant de les roques humides prop de les piscines d'aigua, cobertes d'estores microbianes formades per bacteris, algues i fongs.

Aquesta investigació amplia la nostra comprensió de com els cianobacteris van colonitzar la terra i aporta llum sobre les interaccions entre la vida microbiana i els primers ecosistemes terrestres.

