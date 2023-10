By

Els investigadors de KAUST han desenvolupat un mètode nou per adaptar finestres a nanoescala en marcs orgànics metàl·lics (MOF), inspirant-se en una tècnica arquitectònica centenària. Els MOF són materials porosos que prometen una sèrie d'aplicacions, com ara la separació de gasos i camps mèdics.

Els investigadors van utilitzar una versió molecular d'una tècnica arquitectònica coneguda com a "encofrat de centratge de formació d'arcs" per guiar la formació de MOF amb formes i mides de finestres predeterminades. En controlar la disposició dels blocs de construcció anomenats supertetraedres (ST), l'equip va poder dissenyar i crear MOF amb diferents mides de finestres.

L'equip va desenvolupar agents de direcció d'estructura de centratge (cSDA) per controlar l'alineació de ST i formar MOF amb noves formes i mides de finestres. Un conjunt de cSDA va donar lloc a finestres petites, mentre que un altre conjunt va crear finestres més grans. Aquests MOF a mida van demostrar un rendiment impressionant en l'adsorció d'oxigen, cosa que els va fer adequats per a aplicacions mèdiques i aeroespacials on és crucial una gran capacitat d'emmagatzematge d'oxigen.

A més, el concepte cSDA ofereix diversos avantatges per millorar el rendiment MOF. Permet dividir finestres grans en altres de més petites, cosa que podria ser beneficiosa per a separacions químiques. L'enfocament també augmenta la superfície interna dels porus, millorant l'emmagatzematge de gas i millorant l'estabilitat del marc MOF.

Aquesta investigació introdueix una potent estratègia en química reticular per desenvolupar MOFs personalitzats amb aplicacions en seguretat energètica i sostenibilitat ambiental.

Títol: La tècnica arquitectònica antiga inspira un nou enfocament per millorar el rendiment de l'estructura metàl·lica orgànica

Font: KAUST

Referències:

– "Ensamblatge dirigit a la cara de MOFs isoreticulars a mida utilitzant agents de direcció d'estructura centrada" per Marina Barsukova, Aleksandr Sapianik, Vincent Guillerm, Aleksander Shkurenko, Aslam C. Shaikh, Prakash Parvatkar, Prashant M. Bhatt, Mickaele Bonneau, Abdulhadi Alhaji, Osama Shekhah, Salvador RG Balestra, Rocio Semino, Guillaume Maurin i Mohamed Eddaoudi, 2 d'octubre de 2023, Nature Synthesis.

- Definicions:

– Nanoescala: Es refereix a una escala de longitud que és extremadament petita, normalment de l'ordre dels nanòmetres (nm), que és una mil·milionèsima part d'un metre. Els materials i sistemes a escala nanomètrica presenten propietats i comportaments únics.

– Metal-Organic Frameworks (MOFs): Materials porosos compostos per interaccions metall-lligand orgànic que tenen aplicacions potencials en la separació i emmagatzematge de gasos.