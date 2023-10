L'eclipsi de sol anular capturat des de l'Estació Espacial Internacional

L'astronauta de la NASA Jasmin Moghbeli, a bord de l'Estació Espacial Internacional (ISS), va documentar recentment un eclipsi solar anular. Un eclipsi anular es produeix quan la Lluna no oculta completament el Sol, deixant un anell visible conegut com a anell. Això ofereix als científics una rara oportunitat d'estudiar la corona del Sol.

Durant l'eclipsi, Moghbeli va capturar una fotografia de la Lluna passant per davant del Sol, projectant la seva ombra, o ombra, i enfosquint parcialment una part de la superfície de la Terra. La imatge es va fer quan l'ISS es va disparar 260 milles per sobre de la frontera entre els EUA i el Canadà i apuntava cap al sud, cap a Texas.

Moghbeli va arribar a l'ISS el 27 d'agost com a part de la missió Crew-7, juntament amb altres astronautes de l'Agència Espacial Europea (ESA), l'Agència d'Exploració Aeroespacial del Japó (JAXA) i Roscosmos. Va capturar l'eclipsi utilitzant un conjunt únic de reptes específics per fotografiar fenòmens celestes des de l'ISS.

L'ISS orbita la Terra a gran velocitat, i requereix càlculs precisos i temps per capturar esdeveniments com els eclipsis solars amb precisió. Aquests aspectes tècnics posen de manifest la importància de la documentació científica des de l'espai, que permet als investigadors estudiar i comprendre les complexitats dels esdeveniments celestes.

En general, la fotografia de Moghbeli ofereix una visió notable de l'eclipsi solar anular, mostrant la bellesa i la importància científica de l'observació dels fenòmens celestes des del punt de vista de l'Estació Espacial Internacional.

